Шоу-бизнес

После главной роли в молодежной мелодраме «Новенькая» («Новый канал») актера Егора Козлова называют сердцеедом украинского кино. Роль Романа — мажора, лидера школы и талантливого музыканта — Егор считает своей самой большой удачей и признается, что хотел бы создать группу, как это сделал его герой. Он уже даже купил гитару, пианино и активно занимается с преподавателем по вокалу. Кстати, в сериале герой Егора поет голосом MELOVIN. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Егор Козлов рассказал о самых сложных съемках в жизни, отношениях с актрисами и первой любви.

«Запоем смотрел фильмы и сериалы, в которых снимались мои сверстники, и всё время думал: «Да я ведь тоже так могу!»

— Вашу возлюбленную — Веру — в сериале «Новенькая» сыграла актриса Настя Нестеренко. Ходят слухи, что роман из сериала перешел в реальную жизнь.

— Знаете, я не стану говорить ни да, ни нет. Пусть ответ на этот вопрос остается загадкой. Кстати, Настя тоже не комментирует наши отношения. Это как в моем любимом сериале «Молодой папа». Когда журналистка спросила его, почему он не появляется на людях, услышала ответ: «Потому что в отсутствии наибольшее присутствие».

— Слухи лишь подогревают интерес…

— Правильно, в мире кино все развивается по законам жанра. Да, это касается не только актеров, но и всех людей, которые оказываются на виду. Но, согласитесь, не всегда хочется пускать людей в свое внутреннее пространство. Знаете, когда я только мечтал стать актером, решил, что, если это когда-то и случится, то о том, что происходит у меня на душе, будут знать лишь очень близкие люди. Теперь лишь следую своим правилам.

— И сколько вам было лет, когда начали мечтать о профессии актера?

— Одиннадцать! Помню, тогда запоем смотрел фильмы и сериалы, в которых снимались мои сверстники, и всё время думал: «Да я ведь тоже так могу!» Мне надо лишь немного подучиться. Поэтому, когда я сообщил родителям о своем желании стать актером, они уже были к этому готовы. Сейчас учусь на шестом курсе эстрадно-цирковой академии.

— Ваши родители имеют отношение к творчеству?

— Ни папа, ни мама не имеют никакого отношения к творческим профессиям, но всегда поддерживали меня в стремлении стать актером. Мой папа — рабочий, кладет плитку. Он для меня пример того, что любая работа может быть творческой, если подходить к ней с душой. Мама занимается профориентацией для подростков. По сути, она меня сформировала как личность. Мама по призванию психолог. Много работала со мной на протяжении последних десяти лет, когда меня просто «клинило». Каждую проблему в моей жизни мы с ней прорабатывали в многочасовых разговорах. По сути, у меня десятилетний опыт работы с психотерапевтом (смеется. — Авт.). Благодаря этому мне сейчас комфортно жить.

«Получается, что школа мне ничего не дала, лишь сформировала в плане общения с людьми»

— Какие же проблемы вас мучили?

— В детстве мне было трудно найти свое место. За девять классов сменил четыре школы. Первой была частная школа с очень креативным, творческим уклоном, потом год в физико-математическом лицее, затем — районная школа на Троещене. Последний год я вообще учился дома, и это был явный регресс. Делал определенное количество контрольных работ по всем предметам, но никто не контролировал — сам или списывал. Это меня разлагало, но изменить ситуацию я был не в силах. В общем, получается, что школа мне ничего не дала, лишь сформировала в плане общения с людьми. Поэтому потребовалось немало маминых усилий, чтобы я «не потерялся» в жизни. Правда, мама стала не единственной женщиной, повлиявшей на меня.

— Ваша первая любовь?

— Да, наверное, никогда ее не забуду. Мне было 18 лет, и наши отношения продлились месяц. Но они были насыщеннее, чем вся моя предыдущая жизнь. До этого я думал, что такое бывает только в кино. По сути, эта девушка помогла мне стать тем, кем я являюсь сейчас. Обычно я делюсь этой историей только с самыми близкими людьми…

Мы познакомились на курсах по сценарной речи: я картавил и не выговаривал букву «л». Это было не в сложной форме. Не знаю, есть ли такой термин, но я определил его как «ленивый язык». Просто не старался выговаривать. А она пришла, чтобы подтянуть свой русский язык, так как большую часть жизни провела в Саудовской Аравии. Ее родители — олимпийские чемпионы по плаванию и там тренируют команду. Для нее родные языки — английский и арабский. Я влюбился, только увидев ее силуэт и длинные волосы. Потом она повернулась ко мне, посмотрела и… сразила. Знаете, это было как в книжках! Больше со мной подобного не случалось.

— Значит, ту, единственную, пока не встретили?

— Скажу просто: мне сложно назвать какие-то критерии «той, единственной». Если говорить о внешности, то она для меня не самое главное. Для меня не существует каких-то стандартов красоты, и я могу влюбиться в любую. Но вот что действительно важно — это огонь в глазах! И сердце с перчинкой.

— Все же этот образ очень похож на героиню, которую сыграла Настя.

— Веру? Может быть. Нам действительно многое пришлось пережить во время съемок сериала. И по сценарию и вне его. Каждый раз мы находили поддержку в друг друге. Так было с самого начала съемок. Я хорошо помню наш первый рабочий день. Был ужасный холод, ноябрь, а мы снимали на Киевском море. Ветер, волны. У нас сцены на яхте, я в майке. Кошмар! В общем, в перерывах мы с Настей кутались в куртки и обнимались, чтобы не промерзнуть до костей.

Егор и Настя

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о другом украинском сериале — «Перші ластівки», который всколыхнул всю страну и уже стал известен за ее пределами. Сериал, который сами создатели называют молодежным триллером, показывает страшные вещи, происходящие в среде подростков. Украинский актер Александр Рудинский, сыгравший в сериале Никиту, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказал о буллинге, отношениях с родителями и своей работе в театре и кино.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter