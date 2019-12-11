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Происшествия

В Запорожье призывник дважды за день убегал от военкомов: чем закончилась эта история

21:57 11 декабря 2019 263
армия
Инф. «ФАКТОВ»

В Запорожье представители областного военкомата дважды за день ловили призывника-уклониста. В первый раз юноша сбежал из поезда, в котором разместили молодое пополнение. Призывник воспользовался суетой на железнодорожном вокзале, улизнул от сопровождающих и попытался уехать домой на ближайшем междугородном автобусе.

В военкомате разгадали ход мыслей беглеца. Не найдя юношу на вокзале, представители военкомата отправились на автостанцию. Там уклониста обнаружили — он уже успел устроиться в автобусе, отправляющемся в Энергодар.

Заметив преследователей, призывник попытался сбежать еще раз — теперь уже из автобуса. Юношу задержали силами четырех военнослужащих и передали представителям полиции.

Как сообщает запорожское издание «Индустриалка», юноша был призван военкоматом в городе Энергодаре и должен был ехать в учебную часть во Львов. 12 декабря уклониста все-таки обещают довезти до места назначения.

Напомним, осенняя призывная кампания стартовала 1 октября и продлится до 31 декабря. Призвать планируется 15,2 тысячи человек, в том числе девять тысяч — в ВСУ, четыре тысячи — в Нацгвардию.

За уклонение от призыва в украинском законодательстве есть два вида санкций: административный штраф 85−255 гривен и (за злостное нарушение закона) ограничение свободы до трех лет.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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