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Наука и технологии

В Instagram произошел сбой

22:11 11 декабря 2019 450
Instagram
Инф. «ФАКТОВ»

В работе популярного сервиса Instagram случился масштабный сбой. На перебои в работе сервиса жалуются пользователи в европейских столицах, в США и в Южной Америке. Проблемы продолжаются уже около двух часов.

Не обошел сбой и Украину. Больше всего жалоб на невозможность воспользоваться Instagram поступает из Киева и Харькова.

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В основном жалобы касаются не обновляющейся ленты публикаций. Каждый десятый пользователь не смог опубликовать пост, еще у такого же количества не получилось залогиниться на ресурсе.

Напомним, прошлый раз масштабный сбой в работе социальной сети наблюдался 28 ноября. До этого на трудности с публикацией постов в соцсети пользователи жаловались 12 ноября.

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