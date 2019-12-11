В Instagram произошел сбой

Наука и технологии

В работе популярного сервиса Instagram случился масштабный сбой. На перебои в работе сервиса жалуются пользователи в европейских столицах, в США и в Южной Америке. Проблемы продолжаются уже около двух часов.

Не обошел сбой и Украину. Больше всего жалоб на невозможность воспользоваться Instagram поступает из Киева и Харькова.

В основном жалобы касаются не обновляющейся ленты публикаций. Каждый десятый пользователь не смог опубликовать пост, еще у такого же количества не получилось залогиниться на ресурсе.

Напомним, прошлый раз масштабный сбой в работе социальной сети наблюдался 28 ноября. До этого на трудности с публикацией постов в соцсети пользователи жаловались 12 ноября.

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