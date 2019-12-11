В выходные в Киеве снова перекроют Южный мост

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На эстакаде Южного моста с 21:00 13 декабря до 20:00 15 декабря (в направлении станции метро «Выдубичи») и с 21:00 14 декабря до 07:00 15 декабря (в направлении проспекта Бажана) снова будет временно ограничено движение автотранспорта. Как сообщили в «Киевавтодоре», ремонтные бригады в срочном порядке будут заниматься деформационными швами, на состояние которых поступали жалобы.

Работать дорожники будут преимущественно в ночное время, чтобы создавать как можно меньше помех движению автомобилей.

Тем временем продолжается капремонт пешеходного моста на пересечении проспекта Любомира Гузара (Комарова) и улицы Василенко (Соломенский район). Движение по надземному переходу должны восстановить в январе-феврале будущего года, а полностью работы завершат к лету. Сейчас ведутся круглосуточные работы. В рамках ремонта заменяют все элементы путепровода (общая длина моста со ступеньками — 60,8 метра), обустроят два лифта. На мосту будет закрытая галерея из стекла и металла (с окнами для вентиляции), LED-освещение. Пол не будет скользить — уложат специальное покрытие MC-Floor Topspeed немецкого производства.

Также активно ведется реконструкция пешеходного моста через проспект Л. Курбаса на Борщаговке (недалеко от кинотеатра «Лейпциг), где смонтировали все прогоны, обустраивают также закрытую галерею. При нормальной погоде должны открыть мост к концу года.

Продолжается активное строительство и на Шулявском мосту, где после установки последнего прогона строители закончили приваривать его к основной конструкции. Почти готово обустройство насыпи к путепроводу со стороны улицы В. Гетьмана, также завершают возводить подпорные стены и укладывать сети канализации. Со стороны улицы Довженко еще идет обустройство подпорных стен и насыпи. На объекте сооружают лево- и правоповоротные съезды с моста. Идет подготовка к асфальтированию полотна, чтобы сдать мост к концу декабря.

В ближайшие дни наметились некоторые изменения в работе пассажирского транспорта. Так, 12 декабря в связи с проведением на НСК «Олимпийский» футбольного матча (игра начнется в 19:55) между командами «Динамо» (Киев) и «Лугано» (Швейцария) возможны изменения в работе подземки. Перед началом игры могут ограничить (закрыть) на вход станции «Олимпийская», после окончания матча — станции «Дворец спорта», «Олимпийская» и «Площадь Льва Толстого». Такие меры традиционно применяются во избежание массового скопления на станционных платформах.

Как сообщили в «Киевпасстрансе», с 11 декабря возобновлено движение троллейбусов №№ 25 и № 28 по своим маршрутам (через улицу Мостицкую, где завершили на проезжей части аварийно-восстановительные работы).

Напомним, что на ближайшие дни в Киеве сокращен режим работы некоторых трамваев, что вызвано ремонтами на линиях электротранспорта. Из-за ремонта путей по улице Миропольской в ночь на 12−13 декабря сократят график движения трамваев № № 28, 33К. Привычное движение восстановится только в 04:45. Также в ночь на 12 декабря по сокращенному графику работают трамваи №№ 14, 15, что связано с ремонтом колеи на улице Дегтяревской.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что с 8 декабря поменялся график городской электрички, а из-за реконструкции трамвайных путей на улице Алматинской (Дарница) временно приостановили движение трамваев №№ 23, 32, 33.

До 26 января движение автобусов №№ 24, 114 по выходным и праздничным дням организовано по маршруту рабочего дня (через улицу Крещатик). Это связано с подготовкой и празднованием Нового года на Софийской площади.

Где в центре Киева из-за праздников ограничили движение транспорта, читайте на сайте «ФАКТОВ».

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