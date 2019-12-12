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В России горит печально известный авианосец «Адмирал Кузнецов»: есть пострадавшие (видео)
В Мурманске (Россия) загорелся печально известный авианосец «Адмирал Кузнецов». Напомним, что годом ранее, в ходе плановых ремонтных работ на авианосце произошло аварийное затопление плавучего дока
Российские массмедиа сообщают, что на судне, которое находится в ремонтном доке, производились сварочные работы в энергоотсеке, откуда внезапно повалил черный дым.
На данный момент известно о шести пострадавших, один из которых находится в тяжелом состоянии.
Очаг пожара сложно обнаружить из-за плотных клубов дыма — на судне горят кабели.
В сети тем временем иронично замечают, что авианосец во время пожара и во время обычной эксплуатации мало чем отличаются…
Это горит крейсер «Адмирал Кузнецов».— Вашингтонский Обком (@_Fashington) December 12, 2019
Честно говоря, это от его обычного рабочего состояния ничем не отличается! pic.twitter.com/cCmse5ZEoq
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» назван одним из пяти худших в истории.
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