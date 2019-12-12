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Мир

В России горит печально известный авианосец «Адмирал Кузнецов»: есть пострадавшие (видео)

11:30 12 декабря 2019 333
Авианосец «Адмирал Кузнецов»
Инф. «ФАКТОВ»

В Мурманске (Россия) загорелся печально известный авианосец «Адмирал Кузнецов». Напомним, что годом ранее, в ходе плановых ремонтных работ на авианосце произошло аварийное затопление плавучего дока

Российские массмедиа сообщают, что на судне, которое находится в ремонтном доке, производились сварочные работы в энергоотсеке, откуда внезапно повалил черный дым.

На данный момент известно о шести пострадавших, один из которых находится в тяжелом состоянии.

Очаг пожара сложно обнаружить из-за плотных клубов дыма — на судне горят кабели.

В сети тем временем иронично замечают, что авианосец во время пожара и во время обычной эксплуатации мало чем отличаются…

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» назван одним из пяти худших в истории.

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