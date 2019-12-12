Бензин дешевеет, а сжиженный газ дорожает: чего ждать дальше

Деньги

В то время как на заправках начали дешеветь бензин и дизтопливо, сжиженный газ, напротив, существенно дорожает. Так, с середины ноября литр автогаза в розничной торговле подорожал более чем на гривню и по состоянию на 12 декабря стоил 12,45 грн. По словам экспертов, снижение цен на бензин и дизтопливо связано в первую очередь с укреплением национальной валюты. Уже несколько месяцев курсы доллара и евро по отношению к гривне снижаются. Правда, горючее начало дешеветь только с начала декабря. Дополнительным толчком стало требование Антимонопольного комитета Украины сделать цены экономически обоснованными. Тогда возникает вопрос: а почему вдруг так существенно начал дорожать сжиженный газ? Оказывается, без постороннего влияния и тут не обошлось. В Верховной Раде зарегистрирован, рассмотрен профильным комитетом и даже запланирован к голосованию в первом чтении законопроект, предлагающий резко изменить ставки акцизного сбора на разные виды топлива. Инициатором законопроекта выступил крупнейший производитель бензинов компания «Укртатнафта». В документе предлагается повысить ставку на автогаз в 2,5 раза — с 52 до 136 евро за тысячу литров, а на бензин снизить на 20% — с 213,5 до 170 евро за тысячу литров. Глава Комитета Верховной Рады по энергетике Андрей Герус в целом поддержал сокращение разницы между ставками акциза на газ и бензин, но конкретные цифры озвучивать пока отказался. Вопрос корректировки акцизов будет рассматриваться в Верховной Раде 17−20 декабря. Подробнее о том, что произойдет с ценами на отечественном топливном рынке в случае изменения ставок акцизного сбора на нефтепродукты, «ФАКТАМ» рассказал директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн.

— Что будет, если акцизы на сжиженный газ вырастут, а на бензин снизятся?

— Вопрос, скажем так, обширный. Давайте разберемся, что происходит. Крупнейший нефтеперерабатывающий завод «Укртатнафта», который контролируется группой «Приват» Игоря Коломойского, вышел с инициативой поднять в 2,5 раза акциз на газ и снизить процентов на 20 акциз на бензин. Для чего? Чтобы остановить рост использования населением сжиженного газа. Ведь благодаря его дешевизне люди отказываются от бензина и переводят свои автомобили на сжиженный газ. Тогда как нефтеперерабатывающий завод производит в основном бензин. Отбор газа на НПЗ — 5−7%. Именно столько сжиженного газа можно получить при переработке нефти. А на отечественном топливном рынке объем потребления автогаза — 30%. И примерно столько же используется бензина. Получается, что завод производит бензин, который никому не нужен, потому что он более дорогой из-за высокого налога, а потребители выбирают газ, который мы импортируем.

Поэтому завод и предлагает увеличить акциз на газ и снизить его на бензин. Тогда уменьшится ценовая разница: газ подорожает примерно на 2,7 грн, а стоимость бензина снизится где-то на 1,2 грн. Таким образом, суммарный промежуток между ними сократится на 4 грн. Сегодня он составляет порядка 15 грн на литре, а будет около 11−12 грн. Но все равно газ останется выгодным, потому что будет намного дешевле бензина.

С другой стороны, это вопрос комплексный. Даже такая разница не позволит заводу решить его задачу: не перейдут люди на бензин, все равно газ останется более привлекательным. Проблема на самом деле глубже: завод борется не с тем. У нас действительно очень низкий акциз на сжиженный газ, и его и правда можно было бы приподнять. По нашим расчетам, было бы нормально, если бы его увеличили с 50 евро, как сегодня, до 80. Это было бы оптимально по всем нормам, и если европейскую практику смотреть, и нашу. И это не привело бы к резкому росту цены.

Но вопрос: в чем корень зла? Получается, что мы действительно все больше потребляем импортный газ, а не свой бензин. Но это происходит не только из-за разницы в ставках акциза. Вся проблема в том, что у нас очень большой сегмент нелегального топливного рынка вообще, и нелегального рынка розничной продажи сжиженного газа в частности. На нем работает множество компаний. Капитал там нужен небольшой, начинают торговлю сжиженным газом, имея один газовоз, который гоняют в Беларусь на заводы. Или просто покупают газ у оптовиков на газонаполнительных станциях. Потом везут свою недорогую газовую бочку и торгуют с минимальной маржой, ведь налоги они не платят. Когда ты не несешь крупных инвестиционных затрат и у тебя свой малый бизнес, то большая наценка не нужна. Поэтому они живут одним днем, торгуют в минимальных объемах.

Но главное, государству не платят, потому что все трудоустроены там без оформления, нет земельных налогов. Поэтому и цена товара низкая. Она необъективно невысокая, потому что есть большой спрос на газ и нет контроля. Если бы этого фактора не было, цена на сжиженный газ была бы в среднем по стране выше на те самые 2−3 гривни за литр. И не было бы такого ценового перекоса, не нужно было бы увеличивать налоговую составляющую.

Конечно, заводу легче пролоббировать через парламент такую норму, чем бороться с этими «подзаборниками», которые завязаны на местной власти. Никто заниматься этим особо не хочет. Это хлопотно, такой бизнес «крышуют» местные чиновники или СБУ, прокуратура. Проблема в этом, и по-хорошему именно ею следует заниматься. Но производители бензина приняли решение лоббировать норму об изменении акцизных ставок, это как бы проще обеспечить", — сказал Куюн.

Стоит отметить, что планы изменения ставок акцизов на топливо уже вызвали широкий общественный резонанс. Организации, объединяющие операторов рынка сжиженного газа, призывают руководство страны не допустить пересмотра ставок акцизного налога на сжиженный газ и бензин. Соответствующее открытое письмо адресовано президенту, премьер-министру и главе парламента. Документ подписан Украинской ассоциацией сжиженного газа, Европейской ассоциацией сжиженного газа, Украинской газомоторной ассоциацией и участниками рынка сжиженного газа.

По расчетам участников рынка, предложенное «Укртатнафтой» повышение акцизов на пропан-бутан с 52 евро до 136 евро за тысячу литров приведет к росту розничных цен автогаза на 4−5 грн за литр. «Политика повышения розничных цен может привести к ограничению прав граждан выбирать более дешевый вид топлива, чем бензин», — говорится в открытом письме.

Стоит напомнить, что основная причина текущего снижения цен на бензин и дизельное топливо на заправках — это укрепление гривни. По словам экспертов, одна гривня в курсе доллара — это 80 копеек в цене литра топлива.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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