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Украина

Как Рада продлевала закон об особом статусе Донбасса: эксклюзивный фоторепортаж

12:10 12 декабря 2019 143
рада
Инф. «ФАКТОВ»

В Верховной Раде 320 голосами было поддержано решение продлить еще на год закон об особом статусе Донбасса, принятый в 2014-м.

рада

Проект закона появился в Раде после возвращения президента Зеленского с Нормандского саммита в Париже. Там было согласовано, что особый статус Донбасса будет закреплен в Конституции Украины.

Депутат Ирина Верещук признала, что подготовить новый закон депутаты не успевают.

верещук

Лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия предложил оставить в силе старый закон до конца 2020 года.

арахамия

За закон дали голоса все фракции, кроме «Голоса» и «Батькивщины». «ЕС» дала 23 из 27 голосов.

рада

Напомним, текст закона, за который проголосовали депутаты, состоит из двух пунктов и вступает в силу после подписания президентом.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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