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Как Рада продлевала закон об особом статусе Донбасса: эксклюзивный фоторепортаж
В Верховной Раде 320 голосами было поддержано решение продлить еще на год закон об особом статусе Донбасса, принятый в 2014-м.
Проект закона появился в Раде после возвращения президента Зеленского с Нормандского саммита в Париже. Там было согласовано, что особый статус Донбасса будет закреплен в Конституции Украины.
Депутат Ирина Верещук признала, что подготовить новый закон депутаты не успевают.
Лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия предложил оставить в силе старый закон до конца 2020 года.
За закон дали голоса все фракции, кроме «Голоса» и «Батькивщины». «ЕС» дала 23 из 27 голосов.
Напомним, текст закона, за который проголосовали депутаты, состоит из двух пунктов и вступает в силу после подписания президентом.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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