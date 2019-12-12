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Забросал коктейлями Молотова: на Ровенщине пенсионер пытался сжечь свою экс-сожительницу (фото)
Покушение на пенсионерку произошло в среду, 11 декабря, в селе Межирич Ровенской области. Ночью неизвестный, разбив окно дома, где проживала 62-летняя женщина, забросил в середину помещения три скрепленные скотчем бутылки с коктейлями Молотова.
— К счастью, в эту ночь в доме был приехавший погостить сын хозяйки. Он услышал звук разбитого окна в соседней комнате и сумел быстро погасить огонь. Но злоумышленника задержать не удалось, — сообщает детали происшествия ГУ Национальной полиции Ровенской области.
Приехавшей следственно-оперативной группе женщина сообщила, что подозревает одного местного жителя, с которым у нее был давний конфликт. Путь отхода поджигателя обнаружила полицейская овчарка Гроза. Следы привели сначала к лесному массиву, а затем — в один из домов села, где и был обнаружен 70-летний подозреваемый.
Пенсионер задержан, выяснилось, что ранее он проживал с пострадавшей, однако отношения не сложились, поэтому затаивший обиду мужчина решил сжечь дом, в который он якобы вложил свои деньги.
В отношении пенсионера открыто уголовное производство по статье «Совершение покушения на убийство двух лиц», которая предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о ЧП в одном из сел Старосамборского района Львовской области: мужчина расстрелял сожительницу после того как, она вышла из маршрутки и направилась домой. Потом злоумышленник попытался застрелиться сам.
«ФАКТЫ» писали также, что под Херсоном бывший военный пытался убить своего несостоявшегося тестя и устроил подрыв конюшни.
А на Прикарпатье, в городе Калуше, во двор частного дома 50-летнего местного жителя неизвестные бросили две гранаты РГД-5.
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— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».