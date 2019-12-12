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Проблему "зеленого" тарифа надо решить на базе взаимовыгодного компромисса, – эксперт

13:13 12 декабря 2019 79
энергосети
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

Власти должны найти компромиссное решение с бизнесом в вопросе «зеленого» тарифа для решения проблем развития альтернативной энергетики. Ретроспективное снижение «зеленого» тарифа ухудшит инвестклимат в Украине. Об этом заявил руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий.

«Если будут ретроспективно пересматривать тарифы, то очевидно, что это может негативно повлиять на инвестиционную привлекательность Украины», — сказал Паращий.

По его мнению, эффективное решение проблемы «зеленого» тарифа должно быть найдено в результате переговоров с инвесторами, которые профинансировали проекты в возобновляемой энергетике и рассчитывали на стабильность условий работы, которые им гарантировало государство.

«Если говорить о тех проектах, которые уже запустились, там, где уже деньги инвестированы, там, где есть все разрешения, все тарифы, то, конечно, там нужно садиться за стол переговоров и вырабатывать некую общую позицию. Я думаю, что компромисс всегда можно найти. Если даже снизить определенные ставки, то можно договариваться о более долгом сроке действия специальных тарифов и т. д.», — сказал Паращий.

Напомним, 6 декабря 2019 года в Верховной Раде зарегистрирован проект Закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно улучшения инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики» (№ 2543), которым предусматривается добровольное снижение «зеленого» тарифа. По словам одного из соавторов законопроекта, народного депутата Людмилы Буймистер, он является компромиссным и большинство игроков рынка соглашаются на добровольную реструктуризацию на предложенных условиях. Основные тезисы законопроекта — добровольное снижение «зеленого» тарифа и пролонгация срока его действия.

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