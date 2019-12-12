Пунш и глинтвейн: секреты приготовления популярных зимних напитков (фото)

Стиль жизни

Ведущая проекта «Ревизор» («Новый канал») Юлия Панкова — известный кулинарный эксперт. Известно, что Юля стажировалась у лучших украинских шеф-поваров и уже давно путешествует по разным странам, собирая уникальные рецепты (как приготовить по ее рецепту самый популярный французский пирог, читайте здесь). В канун новогодних праздников в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Юля Панкова рассказала о своих любимых зимних напитках, поделившись некоторыми секретами их приготовления.

— Ничто так не согревает после зимней прогулки, как чашка вкусного глинтвейна, — рассказала Юлия. — Этот согревающий напиток любят во всем мире, однако его родиной является Германия. Его там называют Gluhende wein, что в переводе с немецкого означает «пылающее вино».

— Известно, что существует очень много рецептов приготовления глинтвейна.

— Это правда, но для всех напитков есть одно главное правило — качественное вино. Именно от него зависит истинный вкус глинтвейна.

— Какое вино вы рекомендуете брать для его приготовления?

— Не советую брать для напитка коллекционные вина. Просто в таком случае букет изысканного вкуса, к сожалению, будет потерян из-за подогрева. Достаточно просто взять качественное дорогое вино. Есть еще одно важное правило приготовления напитка: важно, чтобы глинтвейн не был доведен до кипения. Чтобы этого не допустить, нагревать вино следует на небольшом огне до тех пор, пока не исчезнет белая пена.

— Но ведь глинтвейн — это не только хорошее вино, но и уникальный набор специй.

— Конечно! В составе этого согревающего напитка есть не менее важные ингредиенты, которым тоже стоит уделить внимание. Речь идет о специях. Сейчас в магазине легко можно найти готовые наборы пряностей. Но я все же рекомендую выбирать специи самостоятельно, руководствуясь собственными вкусовыми предпочтениями.

— Какие пряности входят в классический рецепт глинтвейна?

— Это имбирь, корица, кардамон, гвоздика, бадьян. Но все же стоит больше ориентироваться на собственный вкус. Кто-то любит сильный привкус имбиря, а кто-то предпочитает душистую корицу. Просто составьте свой особый букет вкуса этого напитка.

— Сейчас на всех рождественских ярмарках продаются ароматные глинтвейны.

— Признаюсь, я их не люблю. Мне довольно часто попадались напитки, в которых было много то сахара, то гвоздики. Выпивая такой глинтвейн, просто не получаешь никакого удовольствия. Поэтому я давно уже пью глинтвейн исключительно собственного приготовления. Стараюсь всегда доводить его до особого вкуса. Мой муж говорит, что он у меня получается неповторимый и с душой! Попробуйте приготовить его и вы, надеюсь, останетесь довольны.

Глинтвейн Ингредиенты 0,7 литра полусладкого красного вина 6 чайных ложек сахара 1 чайная ложка корицы 2−3 палочки корицы 2−3 сантиметра корня имбиря 2−3 звездочки бадьяна 2−3 зернышка кардамона 1−2 штуки гвоздики 3 штуки горошин перца 2 щепотки мускатного ореха 0,5 выжатого лимона Приготовление Все вместе томить в кастрюле 15−20 минут, не доводя до кипения!

— Мы довольно часто с мужем устраиваем себе «домашние вечера», — рассказывает Юля. - Особенно любим делать это в холодное время года. Тогда я готовлю ароматный глинтвейн, а муж подбирает интересную мелодраму или комедийный фильм. Мы садимся на диван, закутываемся в пледы, зажигаем свечи и попиваем напиток. Называем это вечерами «в стиле хюгге», популярном в скандинавских странах.

— Глинтвейн — единственный напиток, которым можно согреться в холодное время года?

— По крайней мере он мой самый любимый. Есть еще пунш, но его я готовлю реже. Хотя многие предпочитают именно его. Пунш, скорее, подходит для больших компаний. Поэтому новогодняя вечеринка как раз прекрасный повод для того, чтобы приготовить ароматный напиток. Кстати, он был завезен в Европу из Индии, где готовился из рома, сока лимона, чая, сахара и горячей воды. Рецептов пунша, как и глинтвейна, очень много. Поэтому и здесь вы запросто можете пофантазировать и сделать свой вариант. Главное — соблюдайте несколько простых правил.

— Какие же они?

— Самое основное — в алкоголь ни в коем случае не добавляйте очень горячую воду, поскольку это испортит вкус напитка. Когда вы положите в воду сахар или мед, то оставьте ее ненадолго, чтобы она охладилась. Когда приготовление вашего пунша подходит к финальной стадии, подогрейте его до температуры не выше 70 градусов. И всегда подавайте напиток в жаропрочной посуде. Обычно пунш подают в большой чаше, куда кладут кусочки фруктов. Каждый может себе налить, сколько хочет.

— Известно, что, как и глинтвейн, пунш бывает и безалкогольный.

— На самом деле я люблю оба варианта этих напитков. Но считаю, что в холодное время года все же лучше побаловать себя алкогольными глинтвейном и пуншем. Они вас отлично согреют и к тому же станут «местной» профилактикой от простуды.

Пунш Ингредиенты 750 мл горячей воды 350 мл рома 2 ч. ложки черного чая 3 ст. ложки сахара 1 лимон Приготовление Залить чай горячей водой, но не кипятком. Настоять 15 минут, а затем процедить. Добавить сахар, ром и сок лимона. Тщательно перемешать напиток. Затем перелить всё в кастрюлю и нагревать на слабом огне около 15 минут. Подавать в стеклянной жаропрочной чаше или бокалах.

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