Происшествия

Во Львове неизвестные в камуфляже штурмовали горсовет (видео)

Во Львове активисты пошли на штурм здания Шевченковской районной администрации, где должна было открыться сессия Львовского городского совета. В рядах «штурмовиков» заметили представителей общественных организаций «Объединение добровольцев», «Украинский союз участников АТО» и «Шквал». Напомним, 4 декабря суд изменил меру пресечения мэру Львова Андрею Садовому, подозреваемому в коррупционных действиях.

Как сообщают местные СМИ, активисты взломали входные двери и спровоцировали столкновения с полицией, требуя от депутатов «дать оценку» публикациям сайта ZAXID.NET, а также заставить редакцию удалить несколько опубликованных статей.

По факту штурма сессии Шевченковский отдел полиции Львова зарегистрировал уголовное производство по части 2 ст. 296 Уголовного кодекса («Хулиганские действия, совершенные группой лиц»).

По данным полиции и прокуратуры, никто из участников штурма задержан правоохранителями не был.

«Мы видим сломанную дверь — это однозначно. Ни одного заявления от потерпевших не было, телесных повреждений пока не зафиксировано», — заявила прокурор Ирина Диденко.

Напомним, 11 декабря во Львове установили новогоднюю елку, которую по городу перевозили «под конвоем» полиции.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter