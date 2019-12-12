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Во Львове неизвестные в камуфляже штурмовали горсовет (видео)
Во Львове активисты пошли на штурм здания Шевченковской районной администрации, где должна было открыться сессия Львовского городского совета. В рядах «штурмовиков» заметили представителей общественных организаций «Объединение добровольцев», «Украинский союз участников АТО» и «Шквал». Напомним, 4 декабря суд изменил меру пресечения мэру Львова Андрею Садовому, подозреваемому в коррупционных действиях.
Как сообщают местные СМИ, активисты взломали входные двери и спровоцировали столкновения с полицией, требуя от депутатов «дать оценку» публикациям сайта ZAXID.NET, а также заставить редакцию удалить несколько опубликованных статей.
По факту штурма сессии Шевченковский отдел полиции Львова зарегистрировал уголовное производство по части 2 ст. 296 Уголовного кодекса («Хулиганские действия, совершенные группой лиц»).
По данным полиции и прокуратуры, никто из участников штурма задержан правоохранителями не был.
«Мы видим сломанную дверь — это однозначно. Ни одного заявления от потерпевших не было, телесных повреждений пока не зафиксировано», — заявила прокурор Ирина Диденко.
Напомним, 11 декабря во Львове установили новогоднюю елку, которую по городу перевозили «под конвоем» полиции.
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