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Получить украинский паспорт станет проще: Рада дала ответ паспортной экспансии России на Донбассе
Верховная Рада упростила процедуру получения паспортов лицами, проживающими в зоне проведения Операции объединенных сил (ООС) на Донбассе, или выехавшими с указанной территории. Соответствующие изменения в законодательстве Рада одобрила 348 голосами. Напомним, Россия с апреля 2019 года оформила свое гражданство более 120 тысячам жителей оккупированной части Донбасса.
По словам главы профильного Комитета Рады Дмитрия Лубинца, оформление соответствующих документов гражданам, выехавшим из зоны проведения АТО, должно осуществляться центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере миграции, по фактическому месту проживания человека.
Что же касается внесения сведений о месте проживания в документы граждан, проживающих или проживавших в зоне проведения АТО/ООС, то для этого санкционировано использование информации из Государственного реестра избирателей.
Закон, в случае его подписания президентом, вступит в силу на следующий день после опубликования в «Голосе Украины».
Как сообщали «ФАКТЫ», профильный комитет Госдумы России поддержал законопроект об отмене экзамена по русскому языку для граждан Украины при получении гражданства РФ. А тем временем на оккупированном Донбассе резко выросло число «местных жителей» из числа переселенцев со Средней Азии, которые получают паспорта так называемых «ДНР» и «ЛНР» ради ускорения обретения гражданства РФ.
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