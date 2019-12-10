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В России хотят предоставлять гражданство даже тем, кто не владеет русским языком
Профильный комитет Госдумы России поддержал законопроект об отмене экзамена по русскому языку для граждан Беларуси и Украины при получении гражданства РФ. Об этом сообщает Телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти». Ранее президент Путин подписал указ, который расширяет перечень льготников для получения российских паспортов.
Украинцам и белорусам, желающим получить официальный статус в РФ, достаточно лично подать заявление о признании их носителями русского языка. Порядок подачи таких заявлений определяет российский МИД.
Напомним, жители Средней Азии массово едут на оккупированный Донбасса за паспортами так называемых «ДНР» и «ЛНР», чтобы получить гражданство РФ по упрощенной схеме.
Как сообщали «ФАКТЫ», с апреля 2019 года, когда Путин объявил о раздаче российских паспортов жителям оккупированного Донбасса, гражданство РФ получили более 120 тысяч украинцев, проживающих в ОРДЛО.
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.