Украина

В МВД России отчитались, сколько паспортов успели раздать украинцам на Донбассе

С апреля 2019 года гражданство РФ получили более 120 тысяч жителей оккупированной части Донбасса. Ранее Россия увеличила число городов, в которых происходит раздача документов жителям Донбасса. Об этом сообщает РБК-Украина.

«Всего с апреля текущего года в пункты приема документов Ростовской области поступили более 160 тысяч заявлений, а в отношении 125 тысяч человек уже приняты решения о приобретении гражданства», — утверждает министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.

Напомним, ранее в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что с 1 марта 2020 может измениться порядок пересечения гражданами Украины границы с РФ. Теперь станут невозможны поездки по паспортам внутреннего пользования — только по загранпаспортам, которые можно оформить также в консульствах, действующих в России.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter