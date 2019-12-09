23.56 / 23.80 26.02 / 26.39
Киев: +4
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

В МВД России отчитались, сколько паспортов успели раздать украинцам на Донбассе

17:47 9 декабря 2019 53
Паспорта
Инф. «ФАКТОВ»

С апреля 2019 года гражданство РФ получили более 120 тысяч жителей оккупированной части Донбасса. Ранее Россия увеличила число городов, в которых происходит раздача документов жителям Донбасса. Об этом сообщает РБК-Украина.

«Всего с апреля текущего года в пункты приема документов Ростовской области поступили более 160 тысяч заявлений, а в отношении 125 тысяч человек уже приняты решения о приобретении гражданства», — утверждает министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.

Напомним, ранее в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что с 1 марта 2020 может измениться порядок пересечения гражданами Украины границы с РФ. Теперь станут невозможны поездки по паспортам внутреннего пользования — только по загранпаспортам, которые можно оформить также в консульствах, действующих в России.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Анджелина Джоли

Взялась за старое: Анджелина Джоли закрутила роман с актрисой на 12 лет младше нее (фото красотки)

Жанна Фриске с сестрой Натальей

Тщательно готовился к смерти Жанны: сестра Фриске шокировала обвинением в адрес Шепелева (видео)

Кот в емкости

Коты — это жидкость: подборка смешных фото и видео, доказывающих этот факт

Свобода слова Савика Шустера

Шоу Савика Шустера заподозрили в очевидной манипуляции: сеть обсуждает видео

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер