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Сотрудницу банка, укравшую 300 тысяч гривен, подвела жадность
Сотрудница банка в городе Подольске (бывший Котовск) Одесской области опустошила его казну более чем на 300 тысяч гривен. Об этом информировали в местном отделе полиции, отметив, что мошенница имела доступ к транзитным счетам банка. Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что под Львовом работники банка украли с депозитов клиентов полтора миллиона гривен.
Сотрудница банка в Подольске, пользуясь служебным положением, в период с 2016-го по 2017 год она перечислила на личный счет около 185 тысяч гривен, после чего уволилась. Легкие деньги пришлись ей по вкусу, и в 2018 году она снова устроилась на прежнюю работу. Используя старую схему, пополнила собственные доходы еще на 132 тысячи гривен, однако ее разоблачили правоохранители.
«Выводы судебно-экономической экспертизы стали основанием для объявления подозрения по ч. 1 и ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата, имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Согласно санкции статьи ей грозит до восьми лет лишения свободы», — рассказал начальник Подольского отдела полиции Александр Ноздратенко.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о странном ограблении банка на Полтавщине, которое устроил кум директора, разыграв настоящий спектакль под объективом камеры видеонаблюдения. «ФАКТЫ» выяснили подробности этого необычного преступления.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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