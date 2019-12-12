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Деньги

Маржа сетей АЗС превышает 30%, но Герус это игнорирует, — эксперт

20:14 12 декабря 2019 74
Герус
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Нефтетрейдеры получают сверхприбыли, однако власть эту ситуацию игнорирует. Такое мнение высказал глава организации «Энергетический омбудсмен» Александр Трохимец, уточнив, что маржа крупнейших сетей АЗС превышает 30%

«Когда вам в черную пятницу сети АЗС без колебаний предлагают сбросить 5 грн на литре, не переживайте. Они зарабатывают еще 4 грн с каждого литра. А в любой другой день они зарабатывают по 7—9 грн на каждом литре. Власть полностью абстрагировалась и игнорирует сверхприбыли нефтетрейдеров. В частности, за энергетику в новой власти отвечает Андрей Герус. Он за священной войной против электроэнергетических компаний полностью, вероятно умышленно, не замечает этот исторический скачок сверхприбылей топливных сетей», — написал Трохимец в колонке для сайта Обозреватель.

Эксперт подчеркнул, что такой доходности, как у нефтетрейдеров, нет ни у одного бизнеса в Украине, но представители власти, в частности глава энергетического комитета ВР Андрей Герус, на это не реагируют.

«Сегодня маржа крупнейших сетей уже составляет более 30% цены. Об этом сообщают профильные аналитики. Такой доходности нет ни у одного бизнеса. К сожалению, за это Герус не вызывает голову антимонопольного комитета на ковер, не собирает никаких слушаний или консультаций», — отметил Трохимец.

По его мнению, сейчас владельцы нефтяных бизнесов создали условия, которые позволяют им полностью игнорировать факторы, влияющие на снижение цен, такие как удешевление нефти и нефтепродуктов на мировых рынках, а также укрепление гривни.

Как известно, благодаря «поправке Геруса» с 1 октября Украина возобновила импорт электроэнергии из России. Обозреватель пишет, что объем российской электроэнергии, поставляемый на сегмент рынка двусторонних договоров, уже превышает 15%.

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