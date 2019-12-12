Маржа сетей АЗС превышает 30%, но Герус это игнорирует, — эксперт

Деньги

Нефтетрейдеры получают сверхприбыли, однако власть эту ситуацию игнорирует. Такое мнение высказал глава организации «Энергетический омбудсмен» Александр Трохимец, уточнив, что маржа крупнейших сетей АЗС превышает 30%

«Когда вам в черную пятницу сети АЗС без колебаний предлагают сбросить 5 грн на литре, не переживайте. Они зарабатывают еще 4 грн с каждого литра. А в любой другой день они зарабатывают по 7—9 грн на каждом литре. Власть полностью абстрагировалась и игнорирует сверхприбыли нефтетрейдеров. В частности, за энергетику в новой власти отвечает Андрей Герус. Он за священной войной против электроэнергетических компаний полностью, вероятно умышленно, не замечает этот исторический скачок сверхприбылей топливных сетей», — написал Трохимец в колонке для сайта Обозреватель.

Эксперт подчеркнул, что такой доходности, как у нефтетрейдеров, нет ни у одного бизнеса в Украине, но представители власти, в частности глава энергетического комитета ВР Андрей Герус, на это не реагируют.

«Сегодня маржа крупнейших сетей уже составляет более 30% цены. Об этом сообщают профильные аналитики. Такой доходности нет ни у одного бизнеса. К сожалению, за это Герус не вызывает голову антимонопольного комитета на ковер, не собирает никаких слушаний или консультаций», — отметил Трохимец.

По его мнению, сейчас владельцы нефтяных бизнесов создали условия, которые позволяют им полностью игнорировать факторы, влияющие на снижение цен, такие как удешевление нефти и нефтепродуктов на мировых рынках, а также укрепление гривни.

Как известно, благодаря «поправке Геруса» с 1 октября Украина возобновила импорт электроэнергии из России. Обозреватель пишет, что объем российской электроэнергии, поставляемый на сегмент рынка двусторонних договоров, уже превышает 15%.

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