Украина

Хорошая гостиница, но под охраной: стало известно, когда в Украине появятся первые частные СИЗО

Первые частные следственные изоляторы временного содержания (СИЗО) в Украине могут появиться уже в 2020 году. Об этом министр юстиции Денис Малюська рассказал в эфире одного из телеканалов. Напомним, в конце ноября тюремщики отказались выпустить заключенного с истекшим сроком из колонии на Киевщине.

«По сути это хорошо охраняемый отель со специальным режимом. Частные СИЗО смогут генерировать нам доходы, которые мы сможем направить на улучшение условий в обычных СИЗО и смогут разгрузить СИЗО, которые сейчас переполнены в Киеве, Херсоне и Одессе», — пояснил Малюська.

По его словам, в настоящее время юристы нарабатывают нормативно-правовую базу для создания частных СИЗО, которые «будут под украинской юрисдикцией».

Также он подтвердил намерение сократить количество пенитенциарных учреждений, которые не заполнены, сконцентрировав финансирование на тех, которые останутся.

«Это позволит повысить стандарты и повысить заработную плату тех, кто там работает», — пояснил министр.

Напомним, ранее министр юстиции анонсировал строительство нескольких современных, удобных, энергоэффективных тюрем.

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