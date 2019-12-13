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Банду возглавлял депутат: в Закарпатье освободили заложников-нелегалов, в том числе двух детей (фото)
Перечинский отдел Ужгородской местной прокуратуры объявил подозрение трем мужчинам в незаконном лишении свободы нескольких человек, в том числе двух детей. Один из подозреваемых — депутат местного сельсовета, двое других — жители Киева и Закарпатья. Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что под Винницей силами спецподразделения «КОРД» из трудового рабства освободили семерых человек.
Как сообщили «ФАКТАМ» в прокуратуре Закарпатской области, к правоохранителям обратился гражданин Таджикистана, который сообщил, что его и другую семью из четырех человек (в том числе двух маленьких мальчиков) незаконно удерживают в подвальном помещении дома в селе Великий Березный. Перед этим, угрожая оружием, у них отобрали значительные суммы наличных денег, мобильные телефоны и другие ценности.
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В ходе спецоперации правоохранители провели семь обысков в Киеве, а также на территории Великоберезнянского и Перечинского районов Закарпатья.
— Были обнаружены и изъяты: автомобиль, в котором перевозили иностранцев, оружие, складные ножи, газовые баллончики, наручники, наличные деньги, банковские карточки
В отношении злоумышленников открыто уголовное производство по статьям «Незаконное лишение свободы» и «Разбой». Ведется следствие.
Как информируют другие источники, данная преступная группа, организатором которой был депутат поселкового совета, занималась переправкой через государственную границу Украины нелегальных мигрантов в Венгрию и Словакию. Следовали туда и граждане Таджикистана. Однако они не смогли полностью рассчитаться с украинскими проводниками, и те захватили их в заложники, поместили в подвал и замуровали, предварительно отобрав деньги, мобильные телефоны, документы и одежду. Одному из нелегалов удалось сбежать и обратиться в полицию.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали об инциденте в районе Великого Березного, когда большая группа нелегалов пыталась перейти через границу. Пограничникам тогда пришлось применить оружие.
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