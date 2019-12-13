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Посольства ряда европейских стран призывают Оржеля и Геруса к компромиссу по «зеленым» тарифам, – СМИ
Посольства Дании, Норвегии и Швеции отмечают необходимость достижения на законодательном уровне компромисса в вопросе «зеленых» тарифов ради сохранения инвестпривлекательности Украины и продолжения развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Соответствующее письмо направлено в адрес министра энергетики и окружающей среды Алексея Оржеля и председателя комитета Верховной Рады по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Андрея Геруса. Об этом сообщило интернет-издание «РБК-Украина».
Письмо подписали посол Дании в Украине Рубен Мадсен, посол Норвегии в Украине Уле Терье Хорпестад, посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг.
«Мы решительно призываем правительство Украины и Верховную раду Украины как можно быстрее найти по результатам консультаций с инвесторами в ВИЭ и другими заинтересованными лицами подходящее и сбалансированное решение, основанное на предложенных проектах и компромиссах, и которое восстановит доверие инвесторов», — говорится в письме.
Послы скандинавских стран напомнили о крупных инвестициях в украинскую отрасль ВИЭ, однако отметили, что дальнейшее развитие отрасли сдерживается инициативами относительно ретроспективного пересмотра «зеленого» тарифа.
«Благодаря ощутимым усилиям правительства Украина получила более 8 млрд долларов иностранных инвестиций в отрасль возобновляемой энергетики. Однако после запуска нового энергорынка в июне нам стало известно о серьезных беспокойствах со стороны скандинавских и других международных инвесторов в возобновляемую энергетику в Украине (ВИЭ) относительно допущения „Гарантированным покупателем“ (ГП) просрочки платежей, возможных обратимых изменений законодательной базы, регулирующей ВИЭ, и возможных ограничений компенсации расходов производителей из ВИЭ. Такая неопределенность негативно влияет на доверие инвесторов и банков к отрасли возобновляемой энергетики Украины», — говорится в письме.
Послы Дании, Норвегии и Швеции настаивают на важности дальнейшего развития отрасли ВИЭ в Украине и считают необходимым принятие компромиссного законопроекта, который учтет интересы государства и инвесторов.
«Как мы понимаем, сейчас в Верховной Раде Украины продолжается законодательный процесс по поиску компромисса. Проекты использования возобновляемых источников энергии важны для экономического развития Украины, а также для сокращения выбросов CO2. Отсутствие соглашения между украинскими властями и инвесторами в области возобновляемой энергетики может навредить не только привлеченным инвесторам, но и репутации и способности Украины привлекать иностранные инвестиции», — говорится в письме.
Напомним, 6 декабря в Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 2543 о добровольной реструктуризации «зеленых» тарифов. Автор законопроекта народный депутат Людмила Буймистер (фракция «Слуга народа») утверждает, что принятие законопроекта позволит продолжить развитие индустрии ВИЭ.
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