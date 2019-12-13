Кредиты в банках могут подешеветь: НБУ принял важное решение

Деньги

Не секрет, что одной из проблем украинской экономики является отсутствие дешевых кредитов, в первую очередь для предпринимателей. Недавно правительство анонсировало новую государственную программу по льготному кредитованию малого и среднего бизнеса. Однако, по мнению экспертов, только эта программа вряд ли сможет кардинально изменить общую ситуацию в финансовом секторе, нужны более глобальные перемены. И, похоже, они вскоре могут произойти. Национальный банк Украины принял ряд решений, которые могут повлиять на кредитную политику коммерческих банков. Но станут ли кредиты для бизнесменов и простых граждан действительно дешевле?

С 13 декабря Национальный банк Украины снизил свою учетную ставку, то есть показатель процентной ставки, под который ссужаются деньги коммерческим банкам. В НБУ считают, что этим решением будут созданы возможности для снижения в Украине ставок по банковским кредитам. Учетная ставка уменьшилась сразу на два процентных пункта — с 15,5% до 13,5%. В НБУ также считают, что при определенных условиях в дальнейшем учетную ставку можно будет снижать еще, вплоть до 8%.

Представители Нацбанка объясняют, что сейчас благоприятная экономическая ситуация, чтобы смягчить монетарную политику. Инфляция замедлилась, в том числе благодаря укрепляющейся гривне. Также достигнуты договоренности на уровне экспертов по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом.

Однако в НБУ отмечают, что только лишь уменьшением учетной ставки невозможно добиться общего снижения процентных кредитных ставок в отечественном банковском секторе.

«Механическое снижение учетной ставки Национального банка не будет эквивалентом дешевых кредитов, — заявил заместитель председателя Национального банка Украины Олег Чурий. — Кредитор всегда учитывает устойчивость экономического развития и последовательность экономической политики. Давайте вспомним 2012−2013 годы: инфляция — около 0%, ставка НБУ — 7%, в то же время ставки межбанка — до 50%, а ставки по кредитам — 15−20%.

В нынешних условиях важное значение для снижения стоимости кредитов имеет дедолларизация экономики. В долларизированной экономике не бывает дешевых кредитов, все успешные примеры экономической трансформации связаны с дедолларизацией. Последний пример, подтверждающий важность дедолларизации для экономической трансформации, — это Грузия. Страна много лет имела нормальную фискальную и монетарную политику, но не смогла снизить долларизацию. Причиной было то, что люди помнили кризис. И сейчас по ним это бахнуло: когда в стране пошли политические турбулентности, даже при правильной монетарной и фискальной политике у них всё в мгновение полетело", — пояснил Чурий.

Именно поэтому в НБУ приняли еще ряд важных решений. С 10 марта 2020-го нормы обязательных резервов банков будут зависеть от валюты привлеченных денег, а не от их срочности, как сейчас. Для гривневых средств будет установлена нулевая ставка резервирования, а для валютных — 10%. Это будет способствовать двум стратегическим целям Национального банка — активизации банковского кредитования и дедолларизации экономики.

«По нашему мнению, изменение подхода к формированию резервов будет не только способствовать снижению долларизации банковских вкладов, но и поможет быстрее удешевить гривневые кредитные ресурсы для населения и бизнеса», — подчеркнул председатель Национального банка Украины Яков Смолий.

Кроме того, в соответствии с правительственной программой льготного кредитования для малого и среднего бизнеса, правление НБУ уже утвердило изменения в свои нормативы, которые должны упростить условия кредитования банками физических лиц-предпринимателей. Изменениями предусмотрено, что для оценки физических лиц — предпринимателей банки также смогут использовать портфельный подход. Это правило будет распространено на все кредиты до 5 млн грн для физических лиц — предпринимателей.

Согласно разъяснению Нацбанка, на практике это будет означать, что ключевым фактором оценки рисков заемщиков будет своевременность погашения долга. То есть, пока заемщики не будут допускать просрочек по своим обязательствам, предоставленные им кредиты можно считать высококачественными. По таким кредитам банки будут определять минимальный кредитный риск. Упрощенный подход к оценке кредитных рисков физических лиц — предпринимателей также упростит формальные процедуры по кредитному администрированию.

«Возобновление кредитования зависит в том числе от простоты получения кредита, — заявила первый заместитель председателя Национального банка Украины Катерина Рожкова. — Мы хотим обеспечить такие условия, когда малый бизнес имеет доступ к финансированию, одновременно риски для банков и системы в целом остаются низкими и контролируемыми, сохраняется ценовая и финансовая стабильность. Это один из шагов в нужном направлении и логическое продолжение работы по активизации кредитования, которое обеспечит стабильный экономический рост».

Однако некоторые эксперты не столь оптимистичны относительно влияния снижения учетной ставки на кредитную политику украинских банков.

«Учетную ставку можно сравнить с механической коробкой передач в автомобиле: ее снижение — это как переключение на более высокую скорость для стимулирования роста экономики, — рассказал «ФАКТАМ» финансовый аналитик, эксперт института GROWFORD Алексей Кущ. - Но это в теории и в развитых странах. У нас учетная ставка слабо влияет на экономику, так как от нее почти не зависит динамика кредитования: в 2013 году учетная ставка НБУ была на историческом минимуме (6,5%), на рынке наблюдалась потребительская дефляция (-0,5%), а ставки по кредитам в гривне все равно не опускались ниже 15%. Причина тому — высокий уровень институциональных рисков.

В нашем случае учетная ставка — это троянский конь для Минфина, ведь ее высокий уровень служил главной цели — оправданию высокого уровня доходности по ОВГЗ. Нынешнее снижение практически ничего не изменит, так как 13,5% - это все еще запредельно высокий уровень, в 2,7 раза превышающий инфляцию. Это позволит Минфину продавать ОВГЗ с доходностью 11−12%, и их будут покупать финансовые спекулянты, и дальше удерживая гривню на высоких позициях и попутно уничтожая национальную экономику", — считает эксперт.

Стоит напомнить, укрепление гривни стало основной причиной нынешнего снижения цен на бензин и дизельное топливо на заправках. По словам экспертов, одна гривня в курсе доллара — это 80 копеек в цене литра топлива.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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