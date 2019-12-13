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Новую электростанцию в Казахстане освятили кровью принесенной в жертву коровы (видео)
В Казахстане окропили кровью энергоблок электростанции в Аксу в честь завершения его ремонта. Для этого был проведен специальный обряд жертвоприношения коровы.
Местные СМИ сообщили, что инициатором «освящения» были сами работники предприятия.
«По традиции при завершении крупных проектов, таких как строительство или реконструкция производственных объектов, сотрудники просят пригласить религиозных служителей для благословения», — пояснила журналистам представитель энергокомпании.
Она также уточнила, что мясо жертвенного животного раздали нуждающимся семьям.
В сети появилось видео.
Напомним, ранее в сети высмеяли обряд «очищения от нечисти», который провели для скандального лидера ЛДПР Владимира Жириновского.
Верит в оккультные силы и президент России Владимир Путин, по указке которого российские силовики неоднократно задерживали якутского шамана Габышева.
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