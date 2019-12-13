Будет ли доллар по 20 гривен: эксперты дали прогноз

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Курс доллара продолжает снижаться. Со среды, 11 декабря, американская валюта подешевела на 13 копеек, правда, европейская осталась стабильной. Так, 13 декабря НБУ установил официальный курс на уровне 23,56 грн за доллар и 26,24 грн за евро. Курсы опускаются и на наличном валютном рынке. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 23,33 грн, купить — по 23,62 грн, евро — сдать по 25,88 грн, купить — по 26,33 грн.

«Курс гривни остается стабильным и с утра в пятницу торгуется на уровне 23,56 грн за доллар, — сообщил «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Рынок «переваривает» вчерашнее снижение учетной ставки НБУ до 13,5%.Такая крепкая позиция гривни наблюдается на фоне сообщения о том, что Нацбанк Украины увеличил лимит для некоторых валютных операций физических лиц по переводу средств за рубеж вдвое — до 100 тысяч евро в год. Изменения вступят в силу 18 декабря 2019 года. И хотя оба фактора — понижение ставки и либерализация вывода средств — дают девальвационные сигналы, рынок остается относительно стабильным.

Кроме того, Министерство финансов Украины намерено в 2020 году сократить объем государственного долга по отношению к ВВП до 45,3%, тогда как в этом году он составляет порядка 60% к ВВП. Вероятно, в ближайшее время гривня продолжит сохранять свою стабильность или даже еще немного укрепится, двигаясь в коридоре 23,4−23,5 грн за доллар", — считает Шевчишин.

Однако, согласно другим прогнозам, курс доллара опустится еще ниже.

«За минувшую неделю курс доллара к гривне заметно снизился во всех сегментах валютного рынка на 0,8−1,3%, — рассказал «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, с прошлой пятницы официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, упал с 23,88 до 23,56 грн (-1,3%). Курсы спроса и предложения доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время снизились с 23,7--23,72 грн до 23,50—23,53 грн (-0,8%). Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 23,60—23,86 до 23,34−23,59 грн (-1,1%). При этом разница между средней продажей и средней покупкой сохранилась на уровне 1,1%.

Заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб высказал свою точку зрения о продолжающемся укреплении гривни, отметив ряд позитивных последствий этого процесса. Среди них — рост средних зарплат в долларовом эквиваленте (+ 60% за два года), уменьшение разрыва по этому показателю с соседними странами, что замедляет трудовую миграцию, снижение отношения государственного долга к ВВП, замедление инфляции и, как следствие, ставки рефинансирования и ставок по кредитам.

На ближайшую неделю мы ожидаем дальнейшего снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться около 23,3 грн, а наличный доллар в банках — около 23,1−23,3 грн", — отметил Иосуб.

В НБУ более подробно объяснили, с чем связано длительное укрепление национальной валюты.

«В октябре-декабре основными источниками избыточного предложения валюты были поступления от украинского экспорта, в частности благодаря рекордному урожаю зерновых и масличных культур, а также продажа средств от валютных привлечений государственных компаний, — сообщил председатель Национального банка Украины Яков Смолий. — Приток средств иностранных инвесторов в гривневые облигации внутреннего госдарственного займа (ОВГЗ) продолжался, но не имел определяющего влияния на валютный рынок в отличие от предыдущих месяцев.

В то же время НБУ активно выкупал избыточную валюту для пополнения международных резервов. Всего с начала 2019-го объем чистых валютных интервенций достиг более 5,5 млрд долларов США.

Кстати, мы покупаем гораздо больше валюты, чем заводят нерезиденты. Портфель нерезидентов вырос в этом году примерно на 4,3 млрд долларов, то есть превышение объема покупки для пополнения золотовалютных резервов по отношению к тому, сколько завели нерезиденты, составляет более 1 млрд долларов. Это свидетельствует о том, что избыточное предложение валюты на рынке формируют не только нерезиденты", — подчеркнул глава Нацбанка.

В НБУ также отметили, что укрепление обменного курса гривни обусловило более стремительное снижение инфляции, чем предполагал последний, октябрьский, макроэкономический прогноз.

Но в сложившейся ситуации простых людей все больше интересует, до какого уровня может укрепиться национальная валюта. В правительстве считают, что, несмотря на нынешнюю благоприятную ситуацию, ожидать снижения курса доллара до 20 гривен пока не стоит.

«Сценарий, при котором курс национальной валюты установится на уровне 20 грн за доллар, является фантастическим, — считает министр развития экономики торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов. — Но все будет зависеть от притока в следующем году инвестиций в Украину. Мы рассматриваем два сценария — 3 млрд долларов и 6 млрд долларов инвестиций. Если к нам придут 10−20 млрд долларов, то, возможно, такой курс и будет».

При этом министр напомнил, что украинским экспортерам гораздо выгоднее работать, когда курс доллара растет. А вот от снижения курса американской валюты больше выигрывают импортеры и вообще население Украины.

Стоит напомнить, что недавно у здания Национального банка Украины проходил митинг. Участники акции протеста заявляли, что из-за укрепления национальной валюты до 24 грн за доллар крупнейшие металлургические предприятия страны находятся на грани остановки. Поэтому основное их требование к НБУ — вернуть курс на уровень 27 грн за доллар США и наказать руководство регулятора за «валютные спекуляции».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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