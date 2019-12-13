Они созданы друг для друга: самые совместимые знаки зодиака

Стиль жизни

В Индии существует традиция, согласно которой жених и невеста перед свадьбой составляют гороскопы на совместимость друг с другом. Если звезды говорят, что возлюбленные не уживутся, торжество может и не состояться — зачем нужен брак, который рано или поздно развалится? Разумеется, составить точный гороскоп способен только профессиональный астролог при наличии данных — даты, времени и места рождения. Но знать, какие знаки могут существовать вместе, а какие — нет, все же стоит. Об идеально совместимых знаках зодиака в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала известный астролог Людмила Булгакова.

— Существуют знаки Зодиака, которые настолько совместимы друг с другом, что кажется, будто они созданы друг для друга, — говорит Людмила. — Но это не значит, что их представители должны сидеть и ждать, когда в их жизни появится человек, принадлежащий именно этому знаку, и с упорством, достойным лучшего применения, отметать всех остальных. В конце концов, все могут ужиться со всеми, главное, помнить, что отношения не складываются сами собой, над ними нужно упорно работать, причем желательно на протяжении всей жизни. Тем не менее представители некоторых знаков более совместимы друг с другом, чем остальные. О них мы и поговорим.

На первом месте в нашем рейтинге совместимости знаки Овна и Рыб. Их представители могут показаться противоположными один другому, что, в общем, недалеко от истины, но это как раз тот случай, когда крайности сходятся. Овны — настойчивые и упрямые, Рыбы — уступчивые и, столкнувшись с первым препятствием, тут же уходят в тень. Овны смелые, отчаянные и уверенные в себе, а Рыбы робкие, пугливые, мнительные и страдают от низкой самооценки. Но поскольку у Овнов ее хватает на двоих, Рыбы рядом с ними чувствуют себя увереннее, а своим спутникам — в свою очередь — прививают такие редкие для Овнов качества, как скромность и тактичность. В такой паре Овен всегда будет ведущим, а Рыбы — ведомыми, но оба оказываются вполне довольны своими ролями, поскольку они отвечают их природным склонностям и способностям. Овны в таком браке чувствуют себя счастливыми, поскольку смогут делать то, что они любят больше всего — командовать, а Рыбы рады тому, что нашли опору в таком враждебном и чужом им мире — они, как известно, любят витать в облаках, а не ходить по грешной земле.

Читайте также: Любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака

— Если Овен и Рыбы — единство противоположностей, то на чем основывается совместимость следующей пары знаков?

— На общности взглядов и интересов, что отличает союз Тельца и Рака. Оба стремятся к комфорту и любят деньги, оба стараются без особой надобности не покидать свой дом и обожают проводить время на любимом диване — с книгой или за просмотром мелодраматических, слезливых сериалов, к которым питают слабость. Впрочем, их объединяет не только моральный, но и физиологический аспект — оба любят секс, и на этой почве тоже прекрасно ладят. Несмотря на то, что Телец — любитель чувственных ощущений — изменяет Раку, последний хранит ему верность и прощает «походы налево». К тому же, Телец — за редким исключением — находится в стабильно благодушном настроении, и на Рака, который в силу чувствительности натуры то и дело впадает то в панику, то в истерику, такое партнерство влияет наилучшим образом.

— Кто находится на следующей строчке нашего рейтинга?

— Близнецы и Весы — пара, в которой гармония царит во всех сферах жизни. Их союз практически идеален: они могут найти общий язык в любых обстоятельствах и при любых условиях, поскольку одинаково смотрят почти на все вещи в мире. Отношения Близнецов и Весов, как правило, начинаются с легкого, искрометного романа, а заканчиваются многолетними, стабильными отношениями. Их жизнь проходит в развлечениях, которые любят оба — на вечеринках, театральных премьерах, концертах классической музыки и вернисажах. Один из них никогда не станет ревновать к успеху другого, как это бывает в союзах других знаков, напротив, сочтет этот факт достаточным поводом для гордости. Единственная причина, из-за которой они могут поссориться, это деньги: оба любят их транжирить, но к мотовству другого относятся с неодобрением.

— Еще одна пара неразлучных знаков зодиака…

— …Лев и Стрелец — два знака Огня понимают друг друга, как никто другой. Оба любят свободу и не хотят связывать себя узами, которые будут их обременять, поэтому это союз двух людей, которые, образно говоря, гуляют на длинном поводке. Лев без ума от оптимизма Стрельца, который, в свою очередь, пребывает в восторге от жизнелюбия Льва. Оба любят путешествия и приключения, в которые пускаются вдвоем, что объединяет их лучше самых крепких клятв в любви и верности. Более того, астрологи уверены, что только Лев может заставить любвеобильного и полигамного Стрельца стать хорошим семьянином, верным своей второй половинке.

— Какие из пар строят свои чувства исключительно на трезвом расчете?

— Дева и Козерог. Это союз двух трезвомыслящих, расчетливых и практичных людей, которые понимают друг друга не только с полуслова, но и с полувзгляда. Оба умеют ставить цели и достигать их, просчитывая каждый свой шаг и избегая ошибок на своем пути. Они дисциплинированы, испытывают страсть к чистоте и порядку, чем тоже не противоречат друг другу. При всей своей самоуверенности Дева и Козерог нуждаются в поддержке и одобрении, и только они способны дать это друг другу. Идеальная картина складывается у этих двух знаков и в интимной жизни, где ведущим, как правило, является Козерог, которому Дева с удовольствием подчиняется.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter