Рождество 2019: красивые поздравления и открытки

Общество и люди

25 декабря многие христиане отмечают Рождество Христово. Так, в этот день празднуют католики, протестанты и прихожане 11 из 15 Православных церквей.

«ФАКТЫ» предлагают вам красивые поздравления с этим светлым праздником.

С Рождеством Христовым! В такой праздник хочется сказать слова пожеланий о счастье, пожелать радостных эмоций и благополучия. Пусть невзгоды не тронут ваш дом, обходя стороной. С праздником!

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Вечно свято, вечно ново

Рождество для нас Христово.

Много лет из года в год

Праздник этот радость льет,

Славьте Бога, стар и мал,

Он Спасителя нам дал!

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С праздником! Желаю в Рождество только светлых дней и успехов по жизни. Пусть не пугают трудности в делах, и помогают верные друзья. Пусть способствует успех во всем. Чтобы дома был уют и мир. Здоровья, благополучия всей семье!!!

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Тих и светел рождественский вечер,

Вот и первая в небе звезда.

В этом ярком божественном свете

Мир встречает канун Рождества!

Распахнутся святые объятья

Белоснежных и ангельских крыл

В честь того, кто пойдет на распятье,

А пока лишь пришел в этот мир!

И ликует народ православный,

Отмечая рожденье Христа,

В этот праздник святой, самый главный

Пусть Господь войдет в наши сердца!

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Пусть Рождественская звезда загорится в эту ночь и ведет по жизни верным путем. Тепла, спокойствия, доброты и умиротворения. В этот замечательный светлый праздник мечты становятся реальностью, пусть в этом году осуществится самая заветная. С Рождеством Христовым!

Также предлагаем вам сделать оригинальный подарок к Рождеству.

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