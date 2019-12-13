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Общество и люди

Рождество 2019: красивые поздравления и открытки

16:23 23 декабря 2019 49
Рождество Христово
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

25 декабря многие христиане отмечают Рождество Христово. Так, в этот день празднуют католики, протестанты и прихожане 11 из 15 Православных церквей.

«ФАКТЫ» предлагают вам красивые поздравления с этим светлым праздником.

Рождество Христово

С Рождеством Христовым! В такой праздник хочется сказать слова пожеланий о счастье, пожелать радостных эмоций и благополучия. Пусть невзгоды не тронут ваш дом, обходя стороной. С праздником!

Рождество Христово

***
Вечно свято, вечно ново
Рождество для нас Христово.
Много лет из года в год
Праздник этот радость льет,
Славьте Бога, стар и мал,
Он Спасителя нам дал!

Рождество Христово

***
С праздником! Желаю в Рождество только светлых дней и успехов по жизни. Пусть не пугают трудности в делах, и помогают верные друзья. Пусть способствует успех во всем. Чтобы дома был уют и мир. Здоровья, благополучия всей семье!!!

Рождество Христово

***
Тих и светел рождественский вечер,
Вот и первая в небе звезда.
В этом ярком божественном свете
Мир встречает канун Рождества!
Распахнутся святые объятья
Белоснежных и ангельских крыл
В честь того, кто пойдет на распятье,
А пока лишь пришел в этот мир!
И ликует народ православный,
Отмечая рожденье Христа,
В этот праздник святой, самый главный
Пусть Господь войдет в наши сердца!

Рождество Христово

***
Пусть Рождественская звезда загорится в эту ночь и ведет по жизни верным путем. Тепла, спокойствия, доброты и умиротворения. В этот замечательный светлый праздник мечты становятся реальностью, пусть в этом году осуществится самая заветная. С Рождеством Христовым!

Рождество Христово

Также предлагаем вам сделать оригинальный подарок к Рождеству.

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