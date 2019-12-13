Герус добился своего: импорт российской электроэнергии восстановлен

Политика

Компании-трейдеры начиная с 11 декабря, после почти недельного перерыва, возобновили импорт электроэнергии из Российской Федерации. По данным источников на рынке, в течение 11−13 декабря поставки выросли с 480 тыс кВт-ч (11 декабря) до 1,268 млн кВт-ч (13 декабря). Об этом сообщает сайт ExPro.

Импорт электроэнергии из Беларуси восстановился с 7 декабря и за последнюю неделю (7−13 декабря) осуществлялся в объеме 2,6−5,3 млн кВт-ч в сутки.

За первые тринадцать дней декабря из России было импортировано 10,7 млн кВт-ч, из Беларуси — 27,3 млн кВт-час.

Импортные поставки электроэнергии из России приостановились 5 декабря, из Беларуси — 2 декабря.

Напомним, 18 сентября 2019 года Верховная Рада приняла поправку депутата от «Слуги народа» Андрея Геруса, которой был разрешен импорт электроэнергии из России и Беларуси в ОЭС Украины на условиях двусторонних контрактов. Импорт электроэнергии из РФ на рынке «на сутки вперед» (РДН) был разрешен и до этого, но не осуществлялся. Первые коммерческие поставки электроэнергии из России в ОЭС Украины начались с октября 2019 года.

4 декабря 2019 года парламент внес изменения в Закон «О рынке электроэнергии», которыми был запрещен импорт электроэнергии по двусторонним договорам с РФ, но оставлена ​​возможность импорта для сбыта электроэнергии на рынке «на сутки вперед».

Таким образом, возможность импорта электроэнергии из РФ остается. Этим законом не ограничивалось направление Беларуси, сегодня оно открыто как для заключения двусторонних договоров, так и для продажи на РДН. По состоянию на 12 декабря данный закон еще не вступил в силу, он передан на подпись президенту.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter