Пожар в одесском колледже: в региональном главке ГСЧС проводят обыск

Происшествия

В пятницу, 13 декабря, следователи Государственного бюро расследований проводят обыски в здании Одесского регионального главка ГСЧС в связи с уголовным производством по пожару в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Данную информацию неофициально подтвердили и в самом «спасательном» главке, сказав, что такие обыски обычно проводятся после пожаров в общественных зданиях, когда имеется значительное количество жертв и пострадавших.

В то же время информированный источник в региональном главке Нацполиции сообщил, что обыски проводят сотрудники Государственного бюро расследований, а соответствующее уголовное производство открыто непосредственно в отношении должностных лиц областного управления ГСЧС. Предварительная квалификация — служебная халатность (ч. 2 ст. 367 УК Украины). То есть по той же статье, что предъявлена в качестве обвинения директору колледжа. Правда, в данном случае (с ГСЧС) о подозрении пока никому не сообщали. Пока изымают материалы, в частности проверок, начиная с 2014 года.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Одессе в ходе поисковой операции были найдены тела всех погибших на пожаре в колледже. Трагедия унесла жизни 16 человек.

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