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В Киеве фура врезалась в маршрутку с пассажирами: 11 пострадавших (эксклюзивные фото)
Утром в пятницу, 13 декабря, на улице Заболотного в Киеве недалеко от поворота на Хотов грузовик MAN врезался в маршрутку с пассажирами. Фотокорреспондент «ФАКТОВ» побывал на месте ДТП.
Как удалось узнать, маршрутка «Богдан» с пассажирами двигалась в сторону Одесской площади, когда ее сотряс мощный удар сзади.
Как рассказал водитель маршрутки Анатолий, это произошло на регулируемом переходе. «Богдан» с людьми улетел вперед на несколько десятков метров.
Несколько пассажиров, сидевших сзади, оказались зажаты. К счастью, их удалось быстро освободить. Много сидений были деформированы.
Водитель сказал, что пострадали 5−6 человек, но позже поступила информация об 11 травмированных.
Поначалу была озвучена версия о том, что водитель грузовика задремал за рулем. Позже он объяснил, что на пол кабины что-то упало и он отвлекся от управления. Что на самом деле стало причиной столкновения, установит следствие.
22-летний водитель грузовика от об общения с журналистами отказался.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на выезде из Новограда-Волынского на Житомирщине опрокинулся автобус с пассажирами.
Днем раньше в аварию попал школьный автобус на Львовщине.
В то же время число жертв жуткого ДТП под Одессой возросло — в больнице умер 8-летний мальчик.
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