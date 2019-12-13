Происшествия

В Киеве фура врезалась в маршрутку с пассажирами: 11 пострадавших (эксклюзивные фото)

Утром в пятницу, 13 декабря, на улице Заболотного в Киеве недалеко от поворота на Хотов грузовик MAN врезался в маршрутку с пассажирами. Фотокорреспондент «ФАКТОВ» побывал на месте ДТП.

Как удалось узнать, маршрутка «Богдан» с пассажирами двигалась в сторону Одесской площади, когда ее сотряс мощный удар сзади.

Как рассказал водитель маршрутки Анатолий, это произошло на регулируемом переходе. «Богдан» с людьми улетел вперед на несколько десятков метров.

Несколько пассажиров, сидевших сзади, оказались зажаты. К счастью, их удалось быстро освободить. Много сидений были деформированы.

Водитель сказал, что пострадали 5−6 человек, но позже поступила информация об 11 травмированных.

Поначалу была озвучена версия о том, что водитель грузовика задремал за рулем. Позже он объяснил, что на пол кабины что-то упало и он отвлекся от управления. Что на самом деле стало причиной столкновения, установит следствие.

22-летний водитель грузовика от об общения с журналистами отказался.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на выезде из Новограда-Волынского на Житомирщине опрокинулся автобус с пассажирами.

Днем раньше в аварию попал школьный автобус на Львовщине.

В то же время число жертв жуткого ДТП под Одессой возросло — в больнице умер 8-летний мальчик.

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