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Забрался в дом и напал на ребенка: на Волыни депутат оказался педофилом
Прокуратура Волынской области сообщила депутату одного из местных советов подозрение в незаконном проникновении в жилище и растлении несовершеннолетней.
— Депутат проник в дом своих соседей и, воспользовавшись отсутствием взрослых, применил физическую силу и произвел развратные действия в отношении 15-летней девочки, — кратко сообщает прокуратура Волынской области.
В отношении злоумышленника открыто уголовное производство, ему грозит до пяти лет лишения свободы. Ведется следствие, подозреваемый взят под домашний арест.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Закарпатье депутат поселкового совета возглавлял целую банду, которая занималась переправкой через границу нелегальных мигрантов в Венгрию и Словакию.
«ФАКТЫ» писали также о шокирующем случае, произошедшем на днях в Николаеве. Там охранник развращал 6-летнего сына своих знакомых.
А в Киеве недавно задержали 26-летнего мужчину, который приставал к первоклассникам в туалетах школы и даже пытался проникнуть в детский сад.
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