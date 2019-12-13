23.33 / 23.57 25.91 / 26.30
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Забрался в дом и напал на ребенка: на Волыни депутат оказался педофилом

15:51 13 декабря 2019 79
нападение на ребенка
Сергей КАРНАУХОВ, «ФАКТЫ» (Львов)

Прокуратура Волынской области сообщила депутату одного из местных советов подозрение в незаконном проникновении в жилище и растлении несовершеннолетней.

— Депутат проник в дом своих соседей и, воспользовавшись отсутствием взрослых, применил физическую силу и произвел развратные действия в отношении 15-летней девочки, — кратко сообщает прокуратура Волынской области.

В отношении злоумышленника открыто уголовное производство, ему грозит до пяти лет лишения свободы. Ведется следствие, подозреваемый взят под домашний арест.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Закарпатье депутат поселкового совета возглавлял целую банду, которая занималась переправкой через границу нелегальных мигрантов в Венгрию и Словакию.

«ФАКТЫ» писали также о шокирующем случае, произошедшем на днях в Николаеве. Там охранник развращал 6-летнего сына своих знакомых.

А в Киеве недавно задержали 26-летнего мужчину, который приставал к первоклассникам в туалетах школы и даже пытался проникнуть в детский сад.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Пенсии в Украине

Пенсии в Украине резко вырастут: кто получит прибавку

Кошка перед зеркалом

Кошка увидела себя в зеркале, перепугалась и прославилась (видео)

Двухголовый котенок

В Таиланде родился двухголовый котенок (фото, видео)

Меган Маркл

«Это не телешоу!»: близкая подруга принца Чарльза обрушилась с критикой на Меган Маркл (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер