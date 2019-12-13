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День рождения — грустный праздник: на Львовщине после посещения ресторана госпитализировали 10 человек
В Бориславе Львовской области в инфекционное отделение центральной городской больницы в четверг, 12 декабря, госпитализированы 10 местных жителей с диагнозом «острая кишечная инфекция».
— По словам больных, накануне они праздновали день рождения в ресторане «РЕТ», расположенном в городе Борислав. У пострадавших температура 38−39 градусов, слабость, рвота и диарея. Состояние всех больных оценивается как средней тяжести, — сообщает Львовский лабораторный центр Минздрава.
В стационарных условиях пациентам проводят полный комплекс клинико-лабораторный обследований. Предварительно установлено, что гости ели сало с мясом, тушеную рыбу с овощами, красную рыбу, борщ, пирожки с мясом, красную икру, пиццу, шашлык и колбасы, домашнее сладкое.
Напомним, в начале декабря в Новгород-Северском районе Черниговской области получили тяжелое отравление трое детей. После игр на улице мальчики 14, 12 и 9 лет попали в реанимацию. Один из них умер в больнице.
А во Львове в конце ноября в инфекционную больницу с острой кишечной инфекцией обратились 11 человек, отравившиеся на свадьбе.
«ФАКТЫ» сообщали также о массовом отравлении школьников в Нижегородской области России. По разным данным, пострадало от 29 до 43 детей.
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