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Спорт

Биатлон в Хохфильцене: онлайн-видеотрансляция женской эстафеты и гонки преследования у мужчин

18:18 13 декабря 2019 159
Валя Семеренко Юлия Джима Елена Пидгрушная Вита Семеренко
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

В субботу, 14 декабря, в австрийском Хохфильцене продолжатся состязания на этапе Кубка мира по биатлону. Женщины выйдут на старт эстафеты 4×6 км, а у мужчин состоится гонка преследования на 12,5 км.

Честь Украины на эстафетной дистанции будут представлять Вита Семеренко (1-й этап), Валя Семеренко (2-й), Юлия Джима (3-й) и Елена Пидгрушная (4-й). Напомним, что в таком составе наши девушки выиграли эстафетное «золото» на Олимпиаде-2014 в Сочи (на фото).

В мужской гонке преследования с участием 60 спортсменов нашу страну представят чемпион мира Дмитрий Пидручный (9-я стартовая позиция с отставанием 38 секунд от лидера), Антон Дудченко (28-я, 1 минута 16 секунд) и Артем Прима (60-я, +2:11).

Прямую видеотрансляцию обеих гонок (начало женской эстафеты — в 12:30, мужской гонки преследования — в 15:55) смотрите на сайте «ФАКТОВ» в этой новости.

Также смотрите биатлонные состязания 14 декабря в режиме онлайн на телеканалах «UA: Перший», «Евроспорт 1» и «Беларусь 5».

В воскресенье, 15 декабря, на этапе Кубка мира состоятся гонка преследования у женщин (начало — в 13:00) и мужская эстафета (15:00).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Пидручный и Валя Семеренко завершили спринтерские гонки в Хохфильцене в топ-10.

Фото biathlon.com.ua

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