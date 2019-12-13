Умер популярный актер, звезда многих культовых американских фильмов (фото, видео)

Шоу-бизнес

В четверг, 12 декабря, в Нью-Джерси в возрасте 86 лет скончался популярный американский актер Дэнни Айелло. Причиной смерти называется некая «внезапная болезнь». Речь идет об инфекции. Айелло умер в больнице. За свою долгую карьеру в кино актер сыграл в нескольких десятках фильмов, снявшись у таких режиссеров, как Серджио Леоне, Фрэнсис Форд Коппола, Вуди Аллен, Люк Бессон. Норман Джуисон.

Дэнни Айелло родился 20 июня 1933 года в Бруклине в бедной семье. Его отец был простым рабочим, мать — швеей. Дэнни был шестым ребенком. Когда мать ослепла, отец бросил ее вместе с детьми. Дэнни так и не смог простить его за это. Они не разговаривали более 50 лет.

Еще ребенком Дэнни влюбился в кинематограф. Он мечтал стать актером. Но дебютировал уже довольно поздно — в возрасте 40 лет. А до этого Айелло три года отслужил в армии после чего устроился работать вышибалой в одном из ночных клубов Нью-Йорка. В этом заведении часто выступали комики. Там бывали актеры, режиссеры, продюсеры. Дэнни был со многими из них знаком. Однажды его пригласили сняться в небольшом эпизоде. С этого все и началось.

В 1973 году он появился рядом с Робертом де Ниро в спортивной драме «Бей в барабан медленно». Год спустя зрители увидели его во второй части «Крестного отца». Коппола доверил ему роль гангстера Тони Розато.

Кадр из фильма "Однажды в Америке"

Первой достаточно большой работой актера стала роль начальника полиции в гангстерской саге «Однажды в Америке» Серджио Леоне. Вуди Аллен снял Айелло в «Пурпурной розе Каира» и «Днях радио». Дэнни стал партнером Шер и Николаса Кейджа в мелодраме «Во власти луны».

Плакат к фильму "Во власти луны"

Он также сыграл вместе с Брюсом Уиллисом в комедийном боевике «Гудзонский ястреб», с Жаном Рено и Натали Портман в триллере Люка Бессона «Леон-киллер», с Аль Пачино в драме «Мэрия».

Дэнни Айелло и Брюс Уиллис в фильме "Гудзонский ястреб"

Поклонники Мадонны наверняка запомнили актера в клипе на песню Papa Don't Preach.

У Дэнни Айелло осталось трое взрослых детей. Его старший сын Дэнни Айелло III умер в 2010 году от рака в возрасте 53 лет. Он был каскадером и актером.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о смерти популярного голливудского актера Рона Либмана. Он умер в Нью-Йорке 6 декабря в возрасте 82 лет.

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