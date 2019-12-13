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Пожар в одесском колледже: СБУ заявила, что в региональном главке ГСЧС уничтожают документацию
В Одессе СБУ в пятницу, 13 декабря, проводит обыски в служебных помещениях административного здания регионального главка Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Как пояснили в облуправлении Службы безопасности, это связано с пожаром в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
«Сотрудники спецслужбы проверяют должностных лиц относительно ненадлежащего исполнения ими служебных обязанностей и использования служебного положения вопреки интересам службы, что привело к гибели 16 человек.
По оперативной информации, отдельные руководители ГУ ГСЧС пытались скрыть и уничтожить документацию, касающуюся проведенной проверки противопожарного состояния и предоставления разрешения на эксплуатацию помещений учебного заведения", — сообщили в областном управлении СБУ.
В ведомстве уточнили, что для документирования действий должностных лиц проводятся следственные действия не только в региональном главке, но и в городском управлении ГСЧС в Одессе.
«Сейчас изымаются материалы, подтверждающие причастность к противоправной деятельности должностных лиц», — заключили в СБУ.
Как подтвердили в прокуратуре области, в настоящее время продолжаются допросы свидетелей: как сотрудников учебного заведения, так и органов Государственной службы чрезвычайных ситуаций.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 12 декабря спасатели достали из-под завалов тела еще трех жертв масштабного пожара в Одессе — трагедия унесла жизни 16 человек.
Напомним, на Полтавщине учитель химии едва не сжег школу, когда готовился к урокам.
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