23.33 / 23.57 25.91 / 26.30
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Использовали черенок от лопаты: в Москве осудили банду полицейских-насильников

21:48 13 декабря 2019 195
черенок от лопаты
Инф. «ФАКТОВ»

В четверг, 12 декабря, в Москве вынесли приговор полицейским, которые в свободное от работы время за плату избивали людей или поджигали их автомобили. Задержали их после того, как они брызнули юристу в лицо из газового баллончика, избили его, а затем изнасиловали черенком от лопаты.

По информации РБК, инцидент произошел еще 28 ноября 2017 года. Врачи диагностировали пострадавшему ушибленную рану теменной области, ссадины головы и лица, химический ожог роговицы глаз, закрытую травму живота, перфорацию толстой кишки фрагментом от деревянного черенка, а также черепно-мозговую травму.

После этого было возбуждено уголовное дело.

Несмотря на то, что дело по заявлению потерпевшего возбудили еще 1 декабря, полицейских задержали и отправили в СИЗО только в мае 2018 года.

По информации издания, руководителя группировки и таксиста по совместительству приговорили к 12 годам колонии общего режима. Остальные члены группы получили от 6 до 10 лет тюрьмы.

Шестерых из них обвиняли за насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц по предварительном сговору. Также подсудимым вменяли грабеж, умышленное уничтожение или повреждение имущества, умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, о громком изнасиловании в Уфе, где полицейские начальники поиздевались над своей сотрудницей. Но громкое дело об изнасиловании девушки-полицейской ее старшими коллегами закончилось неожиданно. Руководство МВД по Башкирии уволило не только насильников, но и жертву преступления «за пьянство».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Автомобиль Audi в салоне

Трехлетняя девочка поцарапала в автосалоне 10 Audi — ее художества обошлись отцу в крупную сумму (фото)

Пенсии в Украине

Пенсии в Украине резко вырастут: кто получит прибавку

Собака Бэйли танцует

Редкий талант: собака-танцор вызвала восторг в сети (видео)

Двухголовый котенок

В Таиланде родился двухголовый котенок (фото, видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер