14 декабря 2019

Очень не хотелось бы, конечно, обидеть тех, кто не поддерживает теорию о происхождении человека от обезьян, но, похоже на то, что старина Дарвин был всё-таки прав. Судите сами.

Совсем недавно группа японских учёных пришла к выводу, что рождение детёнышей у обезьян происходит практически так же, как и у людей. Младенцы шимпанзе появляются на свет из родового канала развёрнутыми лицом от матери, а не наоборот. Хотя ранее считалось, что такой способ и поза появления на свет были выработаны предками человека в процессе эволюции. Кстати, роль акушера чаще всего выполняет самец. И беременность у обезьян, между прочим, длится 8−9 месяцев.

Дальше. Обезьяны, как правило, предпочитают жить в социуме, где многое напоминает привычную нам человеческую практику. Старшие присматривают за младшими, кто-то добывает еду, а кто-то занимается воспитанием детёнышей. И заботу об осиротевших детках у обезьян обычно берут на себя ближайшие родственники или лучшие ''подруги'' умерших самок.

У современных обезьян, как и у человека, 32 зуба. Не многие животные способны узнавать себя в отражении зеркал. Но обезьян это не касается. Например, шимпанзе большую часть времени проводят за наведением красоты. Ещё бы. Ведь именно их с гориллами, а не дельфинов, вопреки распространённому мнению, учёные считают самыми умными животными в мире. Знаменитая горилла Коко понимала смысл 2 тысяч английских слов, что соответствует среднестатистическому уровню человеческого интеллекта.

Многими другими особенностями ещё похожи на нас ''братья наши меньшие'', кстати, отмечающие сегодня Международный день обезьян. Они умеют шутить. Их самцы склонны к облысению. Чаще обезьян в космос летали только люди. И ещё. Они необычайно чистоплотны. Шимпанзе регулярно чистят уши и ногти. А практически все представители отряда приматов умеют чистить зубы. Более того, самки-мамы обучают своих детёнышей буквально с самого детства регулярно чистить зубы.

Можно было бы ещё долго и подробно рассказывать о том, насколько и в чём именно обезьяны похожи на людей. Но, пожалуй, не буду вас этим утомлять. Скажу лишь, что лично меня поразили результаты экспериментов, позволивших учёным прийти к выводу, что обезьяны предрасположены к увлечению искусством. Кстати, особое предпочтение в этом подопытные отдавали предметам живописи и фарфора! Ну, уж точно не дураки…

И напоследок, если позволите, анекдот, как говорится, в тему. Встречаются две лучшие подруги. Одна у другой и спрашивает:

- Ты куда это, Люсенька, так нарядилась? Неужто кавалера нового нашла?

- Нет, просто решила сходить на передвижную выставку ''Парад обезьян''.

- Здорово! Так ты там смотреть будешь или… участвовать?

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня.