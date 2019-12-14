Спорт

Перелом и куча швов: во время хоккейного матча шайба прилетела прямо в лицо журналистке (фото 18+)

Жуткую травму получила словацкая журналистка Барбора Жачикова во время матча чемпионата страны по хоккею между клубами «Банска Быстрица» и «Попрад». Девушка стояла в той части трибун, где нет защитных стекол, и делала заметки, когда ей в лицо на бешеной скорости прилетела шайба.

«Шайба летела слишком высоко, поэтому я не смог до нее добраться. Я обернулся и попробовал достать ее, а потом увидел, как она ударилась о лицо девушки. Мне стало не по себе», — приводит слова одного из хоккеистов iDNES.cz.

У журналистки диагностированы перелом кости лица, сотрясение мозга, открытая рана и сильное повреждение глаза. Врачи борются за сохранение зрения и мимики лица Барборы. Позже будет проведена пластическая операция для исправления косметических дефектов.

Пока же журналистка выглядит вот так.

«Хочу сообщить о том, что я жива. От всей души благодарю за ободряющие сообщения и молитвы. Жду операцию. Я вернусь еще сильнее, чем раньше», — написала Барбора Жачикова в Facebook.

К слову, журналистка объяснила, что делала заметки и не слишком следила за игрой — поэтому и не увернулась.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в США голкипер получил жуткую травму во время хоккейного поединка.

Фото Facebook

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