23.32 / 23.56 25.90 / 26.29
Киев: +1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Где смотреть онлайн жеребьевку Лиги чемпионов: расписание трансляций

12:15 14 декабря 2019 5
Трофей Лиги чемпионов
Юрий САЙ, «ФАКТЫ»

В понедельник, 16 декабря, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка пар 1/8 финала Лиги чемпионов. К сожалению, после вылета из турнира «Шахтера», который продолжит выступления в Лиге Европы, полпредов Украины в ЛЧ не осталось.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ ЖЕРЕБЬЕВКИ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ

Отметим, что впервые в истории в плей-офф Лиги чемпионов вышли только представители топ-5 европейских лиг — Испании, Италии, Германии, Англии и Франции (клубы из одной группы, а также из одной страны не могут сыграть друг с другом).

«Сеяные»: «Пари Сен-Жермен», «Бавария», «Манчестер Сити», «Ювентус», «Ливерпуль», «Барселона», «Лейпциг», «Валенсия».

«Несеяные»: «Реал», «Тоттенхэм», «Аталанта», «Атлетико», «Наполи», «Боруссия» (Дортмунд), «Лион» и «Челси».

В прямом эфире на территории Украины процедуру жеребьевки Лиги чемпионов 16 декабря в 13:00 покажет телеканал «Футбол 1».

Напомним, что выход в плей-офф Лиги чемпионов гарантировал каждому клубу 9,5 млн евро призовых от УЕФА.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что сборную России исключили из числа участников чемпионата мира в Катаре.

Фото uefa.com

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Автомобиль Audi в салоне

Трехлетняя девочка поцарапала в автосалоне 10 Audi — ее художества обошлись отцу в крупную сумму (фото)

Собака Бэйли танцует

Редкий талант: собака-танцор вызвала восторг в сети (видео)

Пенсия в Украине

Пенсия по возрасту: что делать, если не хватает стажа

Двухголовый котенок

В Таиланде родился двухголовый котенок (фото, видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер