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Где смотреть онлайн жеребьевку Лиги чемпионов: расписание трансляций
В понедельник, 16 декабря, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка пар 1/8 финала Лиги чемпионов. К сожалению, после вылета из турнира «Шахтера», который продолжит выступления в Лиге Европы, полпредов Украины в ЛЧ не осталось.
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ ЖЕРЕБЬЕВКИ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ
Отметим, что впервые в истории в плей-офф Лиги чемпионов вышли только представители топ-5 европейских лиг — Испании, Италии, Германии, Англии и Франции (клубы из одной группы, а также из одной страны не могут сыграть друг с другом).
«Сеяные»: «Пари Сен-Жермен», «Бавария», «Манчестер Сити», «Ювентус», «Ливерпуль», «Барселона», «Лейпциг», «Валенсия».
«Несеяные»: «Реал», «Тоттенхэм», «Аталанта», «Атлетико», «Наполи», «Боруссия» (Дортмунд), «Лион» и «Челси».
В прямом эфире на территории Украины процедуру жеребьевки Лиги чемпионов 16 декабря в 13:00 покажет телеканал «Футбол 1».
Напомним, что выход в плей-офф Лиги чемпионов гарантировал каждому клубу 9,5 млн евро призовых от УЕФА.
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Фото uefa.com
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