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Застряла в тестомесе: в магазине Мелитополя женщина угодила в ловушку (фото)
В городе Мелитополь Запорожской области утром 14 декабря спасателей вызвали в продовольственный магазин по ул. Героев Украины. Сотрудница магазина пыталась воспользоваться тестомесом, но неудачно. Рука женщины намертво застряла в устройстве. Самостоятельно освободиться пострадавшая не смогла.
Госслужба по чрезвычайным ситуациям показала, как спасала женщину из ловушки. 47-летнюю пострадавшую передали врачам скорой помощи.
Похожую проблему пришлось на днях решать спасателям в Кривом Роге. Мальчик-первоклассник, играя, засунул руку между секциями батареи и не смог освободиться. Батареи, к счастью, были не обжигающе горячими, потому ожогов школьник не получил.
Прибывшая на место бригада обошлась без электроножа — ребенку намазали руку скользким средством на мыльной основе и после этого смогли извлечь конечность из ловушки.
Напомним, ранее под Харьковом мальчик застрял в стиральной машине, а во Львове ребенок оказался в «капкане» на сиденье в маршрутке.
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