Мухарский после обыска обратился к Авакову со странной просьбой (видео)

Общество и люди

Музыкант и шоумен Антин Мухарский, в квартиру которого в ночь на 13 декабря нагрянул спецназ с обыском и выломал двери, напомнил, что закон предусматривает компенсацию за поврежденное в таких случаях имущество. Мухарский просит министра внутренних дел Арсена Авакова помочь с ремонтом дверей.

Также Мухарский напомнил Авакову, что ранее тот был поклонником творчества Ореста Лютого (псевдоним артиста) и неоднократно приглашал выступать на мероприятиях МВД.

«Нет ли у вас хорошего мастера по замкам? Дайте телефончик по дружбе. Или дружбы уже нет, а Орест Лютый — преступник? Но это уже риторический вопрос», — добавил Мухарский.

Также шоумен опубликовал на своей странице в соцсети песню «Лукьяновский СИЗО» (на мотив «Владимирского централа» Михаила Круга) как напоминание, что пребывание во власти очень скоротечно.



«Когда ты наверху, так будет не всегда. В один момент все пропадет», — предупреждает Мухарский.

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Напомним, 12 декабря в Киеве прошли обыски у ряда волонтеров и участников боевых действий. Было объявлено, что обыски и аресты связаны с делом об убийстве журналиста Павла Шеремета в 2016 году.

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