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Происшествия

Ночью в Черновцах неизвестные жгли автомобили и прокалывали шины (фото)

19:02 14 декабря 2019 59
машины
Инф. «ФАКТОВ»

В Черновцах снова активизировались поджигатели автомобилей. В ночь на 14 декабря пострадал автотранспорт, припаркованный на улицах Трепко, Герцена и Чехова. Были подожжены два автомобиля «ВАЗ» и «Волга».

поджог

Еще у 28 машин неизвестные вредители прокололи шины. Хулиганы действовали на улицах Трепко, Салтыкова-Щедрина и Герцена.

автомобиль

спущенные шины

Начато расследование об умышленном повреждении имущества. Найти злоумышленников полиция надеется, просмотрев камеры видеонаблюдения в районе. Нарушителям, если их все-таки вычислят и признают виновными, грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее о серийном поджигателе автомобилей заявляла полиция в Киеве, Харькове, Полтаве и других крупных городах.

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