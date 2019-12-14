Происшествия

Ночью в Черновцах неизвестные жгли автомобили и прокалывали шины (фото)

В Черновцах снова активизировались поджигатели автомобилей. В ночь на 14 декабря пострадал автотранспорт, припаркованный на улицах Трепко, Герцена и Чехова. Были подожжены два автомобиля «ВАЗ» и «Волга».

Еще у 28 машин неизвестные вредители прокололи шины. Хулиганы действовали на улицах Трепко, Салтыкова-Щедрина и Герцена.

Начато расследование об умышленном повреждении имущества. Найти злоумышленников полиция надеется, просмотрев камеры видеонаблюдения в районе. Нарушителям, если их все-таки вычислят и признают виновными, грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее о серийном поджигателе автомобилей заявляла полиция в Киеве, Харькове, Полтаве и других крупных городах.

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