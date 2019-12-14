Украина

Обстрелы не прекращаются: ВСУ снова понесли потери на Донбассе

Пока представители Украины надеются договориться о новом перемирии на фронте, обстрелы со стороны вражеских формирований на Донбассе не прекращаются. За 14 декабря в районе операции Объединенных сил зафиксировано пять вражеских обстрелов, погиб украинский военнослужащий еще один наш защитник получил ранения.

Так, с начала суток 14 декабря российские оккупационные войска обстреляли украинские позиции у Авдеевки из ручных противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра, а в районе Павлополя применялись РПГ, автоматические гранатометы и стрелковое оружие. В районе Песков была зафиксирована активность вражеских снайперов.

Также враг нарушал тишину возле Новолуганского, открывая огонь из минометов 82 мм, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Возле Зайцево украинские позиции были обстреляны из РПГ и автоматических гранатометов.

Напомним, 9 декабря на Донбассе погибли трое военнослужащих ВСУ — бойцы подорвались на неизвестном взрывном устройстве.

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