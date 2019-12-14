Шоу-бизнес

Названа новая "Мисс мира": фото и видео церемонии

«Мисс мира 2019» стала 23-летняя красавица с Ямайки Тони-Энн Сингх. Титулы вице-мисс (второе и третье места) достались француженке Офели Мезино и модели из Индии Суман Рао.

На коронацию победительница вышла в серебристом платье. Корону победительнице надела модель из Мексики, «Мисс мира-2018» Сильвия Ванесса Понсе де Леон Санчес.

О себе Тони-Энн рассказала, что изучает медицину, увлекается музыкой, свое будущее видит в родном городе на Ямайке.

Кроме внешних данных, Тони-Энн Сингх поразила публику удивительным голосом, когда исполнила песню Уитни Хьюстон «I have nothing». Зал встал и аплодисментами приветствовал талантливую конкурсантку.

Финал конкурса «Мисс мира 2019» проходил в Лондоне. За престижный титул боролись 114 конкурсанток. За 69 лет проведения конкурса представительницы Ямайки выигрывали его только четыре раза (в 2019, 1993, 1976 и 1963 годах).

Первая десятка красавиц на конкурсе «Мисс мира 2019»

Напомним, победительница «Битвы экстрасенсов» предрекала победу в конкурсе «Мисс мира» украинке. Тем не менее, харьковчанка Маргарита Паша, представляющая нашу страну в Лондоне, в число призерок не попала.

В интервью «ФАКТАМ» Маргарита Паша рассказала об изнанке конкурсов красоты, к чему готовятся конкурсантки и почему на конкурсах чаще отдают победу более зрелым красавицам.

Фото MissWorldLtd/Twitter, toniannsingh/Instagram

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter