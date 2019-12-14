Наука и технологии

Врать в Facebook станет сложнее: в Украине запустят программу по выявлению фейков в соцсети

В 2020 году Facebook планирует запустить в своем украинском сегменте программу выявления фейковых новостей и манипуляций. Администраторы социальной сети не просто будут собирать жалобы пользователей на неправдивые новости, но и привлекут к проверке третью сторону — специальные фактчекинговые организации. Это может избежать скоординированных кампаний по распространению фейков.

Как рассказала менеджер по публичной политики Facebook в Украине Екатерина Крук, в целом по миру с Facebook сотрудничают 46 локальных организаций по фактчекингу. Их привлекают, поскольку Facebook не в состоянии проверить всю публикуемую информацию силами штатных сотрудников. Потенциальные партнеры в Украине нашлись, но пока что не подписали контракт.

«Есть потенциальное сотрудничество, но еще не подписан контракт. Мы готовимся в 2020 году запустить эту программу в Украине», — приводит заявление представительницы Facebook «Детектор медиа».

Кроме того, Facebook намерен визуально обозначать в ленте информацию, которая может быть манипулятивной. Пользователям будут предлагать ознакомиться с альтернативным взглядом на вопрос. «Будут давать контекстную информацию или ссылки на статью, развенчивающую определенный миф», — пообещала менеджер Facebook.

Напомним, ранее в СБУ рассказали «ФАКТАМ», что в соцсетях за псевдопатриотическими группами могут стоять представители России и через вбросы фейковой информации влиять на общественное мнение в Украине.

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