- 22:43 Биатлон в Хохфильцене: онлайн-видеотрансляция женской гонки преследования и эстафеты у мужчин
- 22:29 Врать в Facebook станет сложнее: в Украине запустят программу по выявлению фейков в соцсети
- 21:43 Афера на 500 долларов: российские пропагандисты уговаривали двойника Зеленского представиться его родным братом
- 21:34 «Шахтер» благодаря пенальти обыграл в Запорожье «Зарю»: видеообзоры матчей
- 20:58 Названа новая "Мисс мира": фото и видео церемонии
- 20:34 Где смотреть онлайн «Десна» — «Динамо»: расписание трансляций матчей 18-го тура чемпионата Украины
- 20:15 В Харькове спасают впавшую в кому 19-летнюю девушку, у которой на катке случился инсульт
- 20:10 Обстрелы не прекращаются: ВСУ снова понесли потери на Донбассе
- 19:35 Украина впервые завоевала «золото» зимних Дефлимпийских игр
- 19:02 Ночью в Черновцах неизвестные жгли автомобили и прокалывали шины
- 18:11 И хочется, и колется: Дубилет рассказал о проблеме с большими зарплатами министров
- 17:59 Мухарский после обыска обратился к Авакову со странной просьбой
Врать в Facebook станет сложнее: в Украине запустят программу по выявлению фейков в соцсети
В 2020 году Facebook планирует запустить в своем украинском сегменте программу выявления фейковых новостей и манипуляций. Администраторы социальной сети не просто будут собирать жалобы пользователей на неправдивые новости, но и привлекут к проверке третью сторону — специальные фактчекинговые организации. Это может избежать скоординированных кампаний по распространению фейков.
Как рассказала менеджер по публичной политики Facebook в Украине Екатерина Крук, в целом по миру с Facebook сотрудничают 46 локальных организаций по фактчекингу. Их привлекают, поскольку Facebook не в состоянии проверить всю публикуемую информацию силами штатных сотрудников. Потенциальные партнеры в Украине нашлись, но пока что не подписали контракт.
«Есть потенциальное сотрудничество, но еще не подписан контракт. Мы готовимся в 2020 году запустить эту программу в Украине», — приводит заявление представительницы Facebook «Детектор медиа».
Кроме того, Facebook намерен визуально обозначать в ленте информацию, которая может быть манипулятивной. Пользователям будут предлагать ознакомиться с альтернативным взглядом на вопрос. «Будут давать контекстную информацию или ссылки на статью, развенчивающую определенный миф», — пообещала менеджер Facebook.
Напомним, ранее в СБУ рассказали «ФАКТАМ», что в соцсетях за псевдопатриотическими группами могут стоять представители России и через вбросы фейковой информации влиять на общественное мнение в Украине.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Трехлетняя девочка поцарапала в автосалоне 10 Audi — ее художества обошлись отцу в крупную сумму (фото)
Семейная пара собирается на отдых в Египет. Жена: — Вот думаю, что бы такое мне взять с собой на море, чтобы я вышла на пляж и все вокруг обалдели?! — Лыжи возьми!