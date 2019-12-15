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«Расплачиваемся за некомпетентность и коррупцию»: в «Нафтогазе» назвали причину роста цены на газ
Новые цены на газ для населения в 2020 году — это следствие того, что в текущем году добыча газа в Украине рекордно упала. Причиной падения газодобычи стали сложности с получением лицензий, что, в свою очередь, является следствием «некомпетентности и коррупции», Такое разъяснение дал исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
«Вот если бы увеличили собственную добычу и повысили уровень энергоэффективности, то цена на газ бы не выросла, а упала. Украина в 2020 году могла бы экспортировать газ, а не импортировать, и поэтому бы рыночная цена была бы значительно ниже. И вопрос цены на газ уже не мог бы использоваться для политических спекуляций. Вот так мы расплачиваемся за некомпетентность и коррупцию», — добавил Витренко.
Исполнительный директор «Нафтогаза» признает, что причин нынешней ситуации много, но не последнюю роль сыграли искусственно созданные трудности с получением лицензии на газодобычу.
«Мало (и с большой задержкой) было получено новых лицензий (государство не давало, изменить это не удавалось, и не было партнерства с теми, у кого были лицензии)… Возможно потому что хотели взятки, а им не давали. Или хотели „своим“ дать новые лицензии… Одни не дают разрешения, другие не могут применять новые технологии. И все замешано на коррупции… А в результате страдает вся страна», — объяснил он.
Напомним, ранее в «Нафтогазе» предупредили, что в январе цена на газ для населения составит 5500 гривень за 1000 кубометров, а с 1 мая 2020 года цены будут полностью рыночными.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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