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Человека разорвало на части: на трассе под Киевом произошла трагедия (фото, видео)
Под Киевом на Бориспольской трассе произошло жуткое ДТП. Вблизи села Пролиски автомобиль Toyota Highlander сбил пешехода. От удара тело разорвало на части. Инцидент произошел 14 декабря около 20:30.
По предварительной информации правоохранителей, на линию «102» обратился водитель Toyota, который сообщил о том, что сбил человека. На место срочно направили экипаж полиции и медиков. Но, врачи были бессильны. Тело погибшего разорвало на части, сообщает Информатор.
По словам полицейских, проезжающие мимо водители останавливались и пытались не допустить наезд на человеческие останки до приезда правоохранителей. К сожалению, избежать этого не удалось. Части тела, которые лежали на дороге, растаскивали проезжающие машины. Их разбросало в радиусе 300 метров по полосам движения.
Также нам удалось пообщаться и с водителем Toyota, он рассказал, что ехал в крайнем левом ряду в сторону Борисполя. Во время движения он ощутил удар и начал перестраиваться на обочину, чтобы остановиться и посмотреть, что произошло. Только после полной остановки мужчина увидел повреждения автомобиля и пошел посмотреть, что привело к таким повреждениям. Там он увидел части тела и сразу же позвонил в полицию.
Водитель Toyota добавил, что перед ним был еще один заявитель, который также сообщил, что на автомобиле BMW сбил пешехода. Эта машина двигалась в сторону Киева, но на ней повреждена только часть бампера. Возможно, что он зацепил уже части тела.
Отметим, что по телу погибшего трудно было определить даже пол. Лишь по уцелевшей руке, которую оторвало и отбросило на разделитель, стало ясно, что это мужчина. Все детали жуткой аварии предстоит выяснить правоохранителям. На момент работы нашей съемочной группы личность погибшего не установили.
Как писали «ФАКТЫ», в тот же день, 14 декабря, на трассе Киев — Чоп столкнулись два легковых автомобиля. Не смогли разминутся старенький Ford Escort и Chevrolet Aveo. Удар был такой силы, что Ford отбросило на металлический отбойник, который его прошил насквозь.
Фото и видео Informator
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