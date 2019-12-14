Происшествия

На Житомирской трассе под Киевом отбойник насквозь прошил легковушку: понадобилась помощь спасателей (фото)

В субботу, 14 декабря, на 50 километре трассы Киев — Чоп столкнулись два легковых автомобиля.

По словам свидетелей случившегося, не смогли разминутся старенький Ford Escort и Chevrolet Aveo. Удар был такой силы, что Ford отбросило на металлический отбойник, который его прошил насквозь.

В результате аварии 37-летний водитель Ford оказался зажатым между металлической конструкцией и сидением. Чтобы его извлечь, спасателям пришлось применять спецсредства.

Освобожденного мужчину госпитализировали с травмами разной степени тяжести в Макаровскую районную больницу.

На месте работает полиция, которая и установит причины случившегося.

Напомним, 13 декабря в Киеве на улице Заболотного недалеко от поворота на Хотов грузовик MAN врезался в маршрутку с пассажирами. Травмы получили 11 человек. В этот же день на трассе Чернигов — Мена произошло ДТП, в котором три человека погибли, еще трое получили травмы.



ФОТО Василия ТАЛЬСКОГО



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