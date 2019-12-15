На росТВ из песни группы «Би-2» вырезали слово «протесты»: сеть обсуждает видео

Мир

Цензура на российском телевидении дошла до поразительных случаев, когда запрещают уже не шутки и не фразы, а отдельные слова — на всякий случай. Яркий пример того, как мыслят современные цензоры, был продемонстрирован на телеканале «Россия-1» во время вручения музыкальной премии «Виктория» по итогам 2019 года.

Выступавшая на церемонии группа «Би-2» обратила внимание, что в телеэфире их песню «Люди на эскалаторах» «подредактировали». В тот момент, когда исполнители поют про «нежные протесты юношей в пуловерах», слово «протесты» было заглушено.

В подтверждение своих слов музыканты «Би-2» выложили отрывок из телешоу на своем YouTube-канале и предложили подписчикам самим угадать, какое слово так напугало цензоров, что пришлось его изымать из эфира.

В сети церемония стала поводом для злых шуток. Они сводятся к тому, что из песни слова выкинешь очень просто, если на то есть распоряжение «сверху».

Многие обращают внимание, что чрезмерной бдительностью цензоры добиваются противоположного эффекта.

Напомним, ранее на российском телеканале «ТНТ» вырезали шутку про Путина из сериала «Слуга народа», а потом и вовсе перевели сериал из широкого доступа на площадку для ограниченного круга пользователей.

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