Тина Кароль принесла «Динамо» удачу в гостевой встрече с «Десной»: видеообзоры матчей УПЛ

Спорт

В воскресенье, 15 декабря, поединками в Киеве, Полтаве и Днепре финиширует первая часть чемпионата Украины по футболу, которую более чем уверенно выиграл донецкий «Шахтер».

Чемпионат Украины. 18-й тур



15 декабря (воскресенье)



«Десна» (Чернигов) — «Динамо» (Киев) — 0:1 (Цыганков, 25). На 90+4-й минуте Вербич («Динамо») не реализовал пенальти. Молодежные составы — 0:3.

«Динамо»: Бущан, Караваев, Попов (Кендзера, 59), Шабанов, Миколенко, Сидорчук, Шепелев, Буяльский (Шапаренко, 81), Цыганков, Вербич, Соль (де Пена, 67).

«Ворскла» (Полтава) — «Карпаты» (Львов) — 2:1 (Луизао, 30, Васин, 42, с пенальти — Бойчук, 39). Молодежные составы — 4:4.

14 декабря



«Львов» — «Колос» (Коваливка) — 3:2 (Ренан, 13, Татарков, 32, с пенальти, Альваро, 73 — Парамонов, 29, Лысенко, 90+4). На 60-й минуте удален Сарнавский («Львов»). Молодежные составы — 1:0.

«Заря» (Луганск) — «Шахтер» (Донецк) — 1:2 (Леднев, 61 — Мораес, 54, Марлос, 83, с пенальти). Молодежные составы — 1:2.

«Заря»: Махарадзе, Тымчик, Вернидуб, Абу Ханна, Михайличенко, Иванисеня, Юрченко, Кочергин, Леднев, Кабаев, Лунев (Русин, 58).

«Шахтер»: Пятов, Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Маркос Антонио, Алан Патрик, Марлос, Коноплянка, Коваленко (Тете, 64), Мораес.

«Олимпик» (Донецк) — «Мариуполь» — 1:2 (Шахаб, 49 — Чурко, 53, с пенальти, Путря, 89).

На свой последний в 2019 году матч тренерский штаб «Динамо» взял 18 футболистов, среди которых оказался только один номинальный форвард — испанец Соль (Беседин и люксембуржец Родригес в Чернигов не приехали). О мотивации соперников говорить было лишним: победитель дуэли получал право уйти на зимний перерыв на втором месте в турнирной таблице чемпионата страны.

Болельщики «Динамо» все еще надеялись, что команда Алексея Михайличенко поквитается с «Десной» за поражение в матче первого круга на «Олимпийском» (1:2), а также хоть частично реабилитируется за позорный вылет из Лиги Европы. Всего четыре набранных очка из 18 возможных в поединках с командами из топ-пятерки — такого поклонники столичного гранда не могли представить даже в самом страшном сне. Но все это реалии…

Перед началом встречи на стадионе имени Юрия Гагарина, на которую динамовцы накануне прибыли автобусом (расстояние между Киевом и Черниговом всего-то 140 км), Гимн Украины в роскошном декольте исполнила известная певица Тина Кароль. Как оказалось позже, на удачу для гостей…

При этом встреча началась с опозданием: болельщики «Динамо», пришедшие на трибуны во всем черном, еще до стартового свистка устроили маленькую пиротехническую акцию протеста.

У «Десны» из-за дисквалификации не играли Артем Фаворов и Немчанинов, у «Динамо» — Кадар.

В первом тайме в равной в общем-то борьбе первой удача улыбнулась динамовцам. На 25-й минуте после удара Вербича мяч от защитника хозяев отскочил к Цыганкову, протолкнувшему его в сетку — 0:1. Позже словенец мог отличиться уже сам, но его «выстрелу» с разворота совсем немного не хватило точности. У хозяев же запомнился опасный удар головой лучшего бомбардира Филиппова.

После перерыва шикарный шанс сравнять счет упустил защитник «Десны» чемпион мира U-20 Конопля (кстати, воспитанник «Шахтера»), пробивший метров с шести выше ворот. Хватало у команды из Чернигова и других моментов. Но «Динамо» в итоге удержало победу (при нереализованном пенальти!), поднявшись перед отпуском на второе место в таблице.

0:1 Цыганков (25-я мин.)

На полтавском стадионе имени Бутовского «Ворскла» и «Карпаты» в очной дуэли определяли, кто из них всю зимнюю паузу будет прозябать на дне турнирной таблицы УПЛ. Команда Романа Санжара прибыла на поединок, имея в пассиве кошмарную серию из 10 (!) матчей без побед, в том числе болезненый домашний разгром в последней игре с «Десной» — 2:6 (3 ничьи и 7 поражений). При этом в последних пяти встречах в Полтаве «зелено-белые» не проигрывали ни разу (3 мирных исхода и 2 выигрыша).

На сей раз удачливее оказались подопечные Юрия Максимова, который недавно отпраздновал день рождения. На голы Луизао и Васина гости ответили лишь точным ударом молдавского легионера Бойчука. «Карпаты» будут зимовать на последнем месте в таблице с 11-матчевой серией без побед.

Видеообзор первого тайма

Положение команд:



1. «Шахтер» — 50 очков (18 матчей);

2. «Динамо» — 36 (18);

3. «Заря» — 34 (18);

4. «Десна» — 33 (18);

5. «Александрия» — 30;

6. «Мариуполь» — 22 (18);

7. «Колос» — 20 (18);

8. «Олимпик» — 18 (18);

9. «Днепр-1» — 18;

10. «Львов» — 15 (18);

11. «Ворскла» — 14 (18);

12. «Карпаты» — 11 (18).

Бомбардиры: 14 мячей — Жуниор Мораес («Шахтер»); 9 — Александр Филиппов («Десна»), Богдан Леднев («Заря»); 8 — Артем Беседин («Динамо»), Марлос («Шахтер»); 7 — Тайсон («Шахтер»), Дмитрий Хлебас («Десна»), Виктор Цыганков; 6 — Беньямин Вербич (оба — «Динамо»); 5 — Назарий Русин, Владлен Юрченко (оба — «Заря»), Карлос де Пена («Динамо»), Кирилл Ковалец («Александрия»), Евгений Назарина («Карпаты»).

В воскресенье, 15 декабря, в 18-м туре сыграют также «Днепр 1» и «Александрия».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что проведут онлайн-трансляции жеребьевок 1/8 финала Лиги чемпионов и 1/16 финала Лиги Европы.

Фото ФК «Динамо»

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