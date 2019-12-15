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Украина выдала Баку оппозиционного азербайджанского блогера
Украина депортировала в Азербайджан оппозиционного азербайджанского блогера Эльвина Исаева. Об этом говорится в пресс-релизе Государственной миграционной службы Азербайджана.
«Гражданин Азербайджанской Республики Эльвин Исаев Ильтихам оглу, 1980 года рождения, 12 декабря 2019 года был депортирован из Украины в Азербайджан за нарушение миграционного законодательства Украины», — говорится в сообщении, пишет «Европейская правда».
Так, на основании решения Насиминского районного суда от 22 августа 2019 года об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, 14 декабря Эльвин Исаев помещен в следственный изолятор № 1 Пенитенциарной службы Азербайджана.
Ранее украинские СМИ сообщили о загадочном исчезновении блогера в Киеве. Так, 39-летнего блогера и политактивиста последний раз видели возле дома по проспекту Палладина в Святошинском районе Киева, где он жил у знакомых.
Исаев приехал в Киев в конце сентября 2019 года с Российской Федерации, где проживал длительное время. В августе 2019 года российская полиция внезапно задержала Исаева.
После судебных разбирательств его российский паспорт признали «незаконно выданным» и изъяли. Самого же блогера отправили в центр временного содержания иностранцев для дальнейшей экстрадиции в Азербайджан.
11 сентября Исаев был освобожден благодаря экстренному вмешательству Европейского суда по правам человека, который применил «правило 39» и запретил его выдачу Азербайджана. После этого активист выехал в Украину.
Исаев остро критиковал президента Азербайджана Ильхама Алиева, называл его диктатором и рассказывал о коррупции в Азербайджане. При этом сам блогер не является проукраинским активистом.
Стоит отметить, что в ближайшие недели ожидается визит президента Владимира Зеленского в Азербайджан.
Как писали «ФАКТЫ», это не первый подобный случай. Так, в сентябре прошлого года Украина передала спецслужбам России 31-летнего ингуша Тимура Тумгоева, защищавшего нашу страну в боях с российскими «ихтамнетами». Его разыскивала ФСБ за причастность к запрещенным в России организациям, в частности, к «Исламскому государству».
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