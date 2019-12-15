Стиль жизни

Важные сделки лучше отложить: лунный календарь на 16-22 декабря

О том, что можно — и чего нельзя — делать в течение каждого дня наступающей недели с 16 по 22 декабря, когда стоит отказаться от важных сделок и посещений врача в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала астролог Людмила Булгакова.

16 декабря

Символ дня: колесница.

Характеристика: день революционных перемен, когда мы стремимся к поставленной цели, даже если для этого приходится жертвовать собой и своими интересами. В это время даже самый пассивный и ленивый человек становится бодрым и активным.

Бизнес и финансы: возможны предложения новой должности и даже нового места работы.

Личная жизнь: встреча с человеком, которого вы давно не видели, может стать вторым шансом для угасших отношений.

Здоровье: особого внимания потребует печень, поэтому важно исключить из рациона жирную пищу и алкоголь. Рекомендуется массаж, контрастный душ и посещение бани или сауны.

Уход за внешностью: от глубокой чистки лица лучше отказаться. Можно делать пластические операции для коррекции формы подбородка, нельзя удалять родинки папилломы.

Спорт: из-за уязвимости сердца нельзя назначать кардионагрузки, рекомендуется тренировать мышцы ног.

Дом: можно полностью погрузиться в домашние дела.

17 декабря

Символ дня: золотой ключик.

Характеристика: хороший день для усвоения и осмысления новой информации и принятия важных решений. Любое доброе дело, сделанное в этот день, вернется сторицей.

Бизнес и финансы: не стоит заниматься торговлей и назначать деловые переговоры, в остальном день вполне благоприятен для финансовых операций.

Личная жизнь: не стоит обманывать близких людей — ложь очень быстро обнаружится и приведет к нежелательным последствиям.

Здоровье: при любом недомогании исключается самолечение — необходимо сразу же обратиться к врачу.

Уход за внешностью: можно делать маникюр и педикюр и наращивать ногти. Хороший результат дадут любые очистительные процедуры.

Спорт: показаны любые физические нагрузки, кроме упражнений со штангой.

Дом: серьезные домашние дела в виде генеральной уборки и большой стирки лучше отложить на другой день.

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18 -19 декабря

Символ дня: цербер.

Характеристика: день влияния темных сил на психику человека, когда трудно контролировать эмоции и инстинкты, и легко можно стать жертвой чужих манипуляций.

Бизнес и финансы: заключение серьезных сделок и подписание важных договоров лучше перенести на другой день. Если такой возможности нет, нужно тщательно — и, желательно, не один раз — перечитать текст и только потом ставить под ним свою подпись.

Личная жизнь: неосторожное слово может разрушить долго выстраиваемые отношения, поэтому необходимо сначала думать и только потом — говорить.

Здоровье: болезни этого дня могут быть вызваны ослабленным иммунитетом, поэтому стоит позаботиться о его укреплении.

Уход за внешностью: не рекомендуется любое хирургической вмешательство, включая маникюр и педикюр.

Спорт: хороший день для физических упражнений на свежем воздухе.

Дом: убираясь в доме, нужно избавиться от ненужных вещей, которыми давно никто не пользуется.

20 декабря

Символ дня: утес.

Характеристика: хорошее время для реализации новых — даже глобальных — проектов. Можно начинать любое строительство — оно пройдет быстро и успешно.

Бизнес и финансы: прекрасный день для финансовых операций, торговли и деловых переговоров. Можно также заниматься творчеством, устраивать концерты и вернисажи.

Личная жизнь: новое знакомство, которое произойдет в этот день, может стать началом серьезных и долговременных отношений. Свадьбу на этот день лучше не назначать — брак окажется непродолжительным.

Здоровье: болезни этого дня чреваты осложнениями, поэтому не стоит затягивать с их лечением.

Уход за внешностью: можно делать пластические операции на лице, восстанавливать поврежденные брови и ресницы. Нельзя посещать баню и сауну.

Спорт: можно заниматься йогой, пилатесом и закаливанием.

Дом: день подходит для любых домашних дел.

21 декабря

Символ дня: сосуды с живой и мертвой водой.

Характеристика: день, который — по возможности — нужно провести в тишине и покое, только так можно будет проанализировать сложившуюся ситуацию и, прислушавшись к внутреннему голосу, найти единственное правильный вход из нее. Несмотря на это, не стоит поддаваться лени, но занятия этого времени должны быть увлекательными и интересными.

Бизнес и финансы: можно брать деньги в долг, а вот одалживать их не стоит. Судебные процессы обещают быть успешными.

Личная жизнь: неподходящий день для свидания, не стоит также регистрировать отношения в ЗАГСе.

Здоровье: возможны проблемы с глазами, с которым рекомендуется относиться осторожно и бережно. Болезни — в случае своевременного лечения — пройдут без последствий.

Уход за внешностью: можно принимать ванну с отварами трав, посещать баню и сауну, делать массаж. Не рекомендуется делать пирсинг и прокалывать уши.

Спорт: рекомендуются отказаться от тяжелых тренировок, отдав предпочтение йоге и плаванию в бассейне.

Дом: не самый лучший день для домашних дел — заниматься стоит только теми, без которых никак нельзя обойтись.

22 декабря

Символ дня: болото.

Характеристика: день, когда конфликты могут возникать на ровном месте, а энергия расходоваться впустую. Общаться стоит только с людьми, которые не вызывают неприятных эмоций.

Бизнес и финансы: необходимо воздержаться от любых, даже мелких, покупок — все они впоследствии окажутся ненужными.

Личная жизнь: велик риск досадных ссор, поэтому общение с близкими людьми лучше ограничить, а по возможности и вовсе свести на нет.

Здоровье: возможно обострение хронических заболеваний, при первых признаках которых необходимо вспомнить о предписаниях лечащего врача. Не рекомендуется посещать стоматолога.

Уход за внешностью: можно посещать сауну и делать массаж, а от купания в бассейне и ванной лучше отказаться.

Спорт: показаны занятия со статической физической нагрузкой — йогой или пилатесом.

Дом: день подходит для любых домашних дел.

Ранее Людмила Булгакова в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала об идеально совместимых знаках зодиака.

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