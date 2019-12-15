Происшествия

В поле на Тернопольщине нашли мертвым 15-летнего парня

На Тернопольщине в поле между двумя селами Козовского района обнаружили тело подростка. О страшной находке в полицию сообщили охотники. Ранее в поле под Запорожьем нашли тело пропавшего накануне таксиста.

После идентификации тела стало известно, что это — пропавший без вести 15-летний Виктор Г. из села Золотая Слобода Козовского района.

Признаков насильственной смерти полицейские при поверхностном осмотре тела не обнаружили, поэтому выдвинули версию о том, что парень, возвращаясь домой, заблудился и направился в сторону местного сахарного завода.

Окончательную причину смерти установят уже после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Отмечается, что в последний раз подростка видели живым в ночь на 22 ноября возле Дома культуры села Вився.

Напомним, в марте 2019 года на Кировоградщине в поле обнаружили тело пропавшей год назад несовершеннолетней Дианы Хриненко. Подозреваемого в убийстве задержали.

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